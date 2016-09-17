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〈南部〉（台南）米街遊市集 重現百年老街風華

2016-09-17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南中西區新美街又稱「米街」，迄今已逾二百年歷史，仍維持清初以來的古街道紋理，但因巷弄狹窄，而逐漸沒落，一年多前，一群年輕人進駐，將沒落的新美街注入了活力。昨起舉辦連續兩天的「米街遊市集」中秋假日市集，共有七十餘攤商參與，現場還有街頭表演及講古，熱鬧滾滾。

70多攤商聚集 街頭表演加講古

「米街遊市集」由米街人文會社跟鳳冰果舖、漫半拍民宿、慢溫工房、lovis雪糕主辦。米街有很多傳統的老店家，像新協益紙行、米街金香紙、重全玩具、舊來發餅舖、隆興亞鉛店等老店，也參與這次活動。

立委陳亭妃昨天也來替他們加油打氣。她說，整條米街都擠滿了人，十分熱鬧，參加的攤商也一年比一年多，年輕人的創意為沉寂多年的米街注入了新活力，讓百年老街風華再現。

新美街舊稱米街，是府城早期米糧商號的聚集地，昔日的新美街約從現在的成功路到民生路，其中，以民族路至民權路這段的街道仍維持舊有約三米寬的路面，街道上有大天后宮、開基武廟等古蹟。

米街人文會社召集人陳宏斌表示，米街於一年多前首次舉辦米街市集，當時只有廿幾攤參加，今年增加到七十餘攤，未來每年的端午、中秋及過年等節日也會推出米街市集活動，平時會不定期舉辦米街導覽活動。

陳宏斌表示，除了市集外，也有講古活動，讓大家認識米街及台南的故事，晚上天黑後還有南方影展電影欣賞，歡迎大家來逛市集、聽講古，一起來認識米街及台南的故事。

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  • 店家們發起舉辦連續兩天的「米街遊市集」中秋假日市集，非常熱鬧。（記者蔡文居攝）

    店家們發起舉辦連續兩天的「米街遊市集」中秋假日市集，非常熱鬧。（記者蔡文居攝）

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