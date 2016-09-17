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〈南部〉（台南）颱風假放半天 賴：該放就放 該上就上

2016-09-17

〔記者蔡文居、王捷／台南報導〕台南市長賴清德昨日參加市立醫院行程，在席間發言時又說到半天颱風假一事，似乎很在意這件事，賴清德說，以他過去擔任成大醫院總醫師管理病床經驗，重申颱風假宣布決定，就跟病患不該住院就不住院，該住院就住院，所以該上班上課就該上班上課，該停班課就應停班課，他還笑著要民眾將怒氣消下來，希望此事到此為止，大家好好放假。

賴清德昨在市醫院長交接時提到，他在成大當總醫師負責控床情形，他有責任想盡辦法讓病人住院，在內科滿床時，他甚至於會到泌尿科、婦產科去借床讓病人能順利住院，但他也提到為了儘量讓病人能住院，最重要的還是該出院的，雖然病人或家屬希望多住幾天，當總醫師的還是得讓病人出院，否則其他病人是住不進來，「該住院就住院，該出院就出院」就是總醫師執行的原則。

賴清德將住院、出院原則比喻成颱風天該不該放假一事，他決定颱風天要不要停班停課時也是秉持這種「該放就放，該上就上」的二元原則，他可早早就宣布，他自己也樂得輕鬆，但要宣布不放假，這是最困難的決定，而他願意來承擔，也不放棄當年從政的理想。

另外，市長賴清德在台南公園視察時說，他在國大時期，曾經在路邊看到有人路倒，卻沒人救治，他將患者移到陰涼處，讓患者能夠減緩痛苦，多年後他當市長後這位民眾還記得他，這並不是說他很行，而是社會應該給願意做事、願意承擔責任的人掌聲，而非一味指責。

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