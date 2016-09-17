〈南部〉綠蠵龜孵化少 疑隘門沙灘木棧道惹禍

2016-09-17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年中秋連假遇到莫蘭蒂、馬勒卡雙颱攪局，孕育在湖西隘門沙灘的小綠蠵龜，趁中秋夜雙颱夾擊空檔，迫不及待從卵窩爬出，重回大海懷抱！雖然有新生命誕生的喜悅，但空包彈太多，凸顯澎管處木棧道建設錯誤。

澎湖今年海龜產卵窩數攀新高，在綠蠵龜的故鄉望安島確定有廿六窩、未確定六窩；將軍島旁後帝仔嶼也有十一窩；吉貝島上有三窩，馬公本島林投至隘門沙灘則有八窩，總計已超過五十窩，預估最少有三千至三千五百顆海龜卵，在澎湖沙灘上孕育小生命。其中，隘門至林投沙灘因地理位置近，最受外界矚目。

由於中秋夜又適逢滿月夜，巡視隘門沙灘的愛龜協會志工發現第五窩小龜孵化而出，立即通報澎湖縣政府農漁局；局長陳高樑率同生態保育科人員前往，由於現場圍觀人數眾多，加上不時以閃光燈干擾，陳高樑乾脆現場擔任生態教育導師，呼籲民眾勿使用閃光燈、避免干擾，整個孵化過程持續至昨日凌晨。

根據統計結果，孵化卵窩共有一百廿五顆蛋卵，其中五十四顆孵化、兩隻體弱救傷；未孵化卵比例過高，禍首指向澎管處在當地興建的木棧道。由於綠蠵龜登岸須越過木棧道，才能進入沙灘邊緣的樹林間產卵，木棧道阻斷產卵之路，綠蠵龜只能在低潮線產卵；上次尼伯特颱風來襲，使得卵窩過於潮濕，導致孵化率過低。