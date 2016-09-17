| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉綠蠵龜孵化少 疑隘門沙灘木棧道惹禍

2016-09-17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年中秋連假遇到莫蘭蒂、馬勒卡雙颱攪局，孕育在湖西隘門沙灘的小綠蠵龜，趁中秋夜雙颱夾擊空檔，迫不及待從卵窩爬出，重回大海懷抱！雖然有新生命誕生的喜悅，但空包彈太多，凸顯澎管處木棧道建設錯誤。

澎湖今年海龜產卵窩數攀新高，在綠蠵龜的故鄉望安島確定有廿六窩、未確定六窩；將軍島旁後帝仔嶼也有十一窩；吉貝島上有三窩，馬公本島林投至隘門沙灘則有八窩，總計已超過五十窩，預估最少有三千至三千五百顆海龜卵，在澎湖沙灘上孕育小生命。其中，隘門至林投沙灘因地理位置近，最受外界矚目。

由於中秋夜又適逢滿月夜，巡視隘門沙灘的愛龜協會志工發現第五窩小龜孵化而出，立即通報澎湖縣政府農漁局；局長陳高樑率同生態保育科人員前往，由於現場圍觀人數眾多，加上不時以閃光燈干擾，陳高樑乾脆現場擔任生態教育導師，呼籲民眾勿使用閃光燈、避免干擾，整個孵化過程持續至昨日凌晨。

根據統計結果，孵化卵窩共有一百廿五顆蛋卵，其中五十四顆孵化、兩隻體弱救傷；未孵化卵比例過高，禍首指向澎管處在當地興建的木棧道。由於綠蠵龜登岸須越過木棧道，才能進入沙灘邊緣的樹林間產卵，木棧道阻斷產卵之路，綠蠵龜只能在低潮線產卵；上次尼伯特颱風來襲，使得卵窩過於潮濕，導致孵化率過低。

廣告
  • 隘門林投沙灘的木棧道方便遊客行走，卻阻斷綠蠵龜登岸產卵之路。（記者劉禹慶攝）

    隘門林投沙灘的木棧道方便遊客行走，卻阻斷綠蠵龜登岸產卵之路。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世

出生於西元一九○二年八月七日的彭玉梅，是屏東最高齡人瑞，上週六在家中辭世，享壽一一五歲，外地的子孫趁著秋節連假回到三地門鄉青葉部落，緬懷老阿…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：〈南部〉綠蠵龜孵化少 疑隘門沙灘木棧道惹禍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.