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〈南部〉高雄垃圾樹枝爆量 清運、焚化皆難

2016-09-17

〔記者蔡清華、王榮祥／高雄報導〕莫蘭蒂颱風導致高雄眾多路樹傾倒、落葉嚴重及看板掉落，清理恢復工作持續進行，環保局從颱風夜至昨天，清潔人力銷假、全員出勤。

環保局表示，颱風過後，平均每天家戶垃圾及樹枝清運量高達五千五百多噸，為平常日約一千八百噸的三至四倍之多，且仍有許多路段還沒完成清理。

高雄市四座焚化廠日處理量為四千公噸，尚未處理的樹枝落葉，因樹幹過大，無法直接進焚化爐處理，須經後續切割才能送進焚化爐處理，目前暫置掩埋場約有上千噸。

環保局指出，雖然遇到中秋連續假期，但清潔隊同仁幾乎全部停止休假，全力動員進行災後復原工作，每天持續出動兩千五百名人力、海軍陸戰隊成員五百五十名及四百五十輛機具，進行清潔工作。

夜間垃圾車幾乎車車爆量，更清運至凌晨，較平常延長約兩小時，不眠不休。請市民朋友別將垃圾任意排出，以免造成髒亂點，請打包後等收運時間再投擲至垃圾車。

高市環保局統計，昨各區清潔隊動用人力約一萬○三二七人次，清除路樹傾倒或斷裂樹枝、鐵皮圍籬倒塌、廣告招牌布條及旗幟等廢棄物，兩天共處理災後廢棄物逾八千噸。全市主要道路需復原四四七條，已復原三九四條。

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