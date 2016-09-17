〈南部〉不尊重救災國軍？ 市府：非事實
2016-09-17
〔記者黃佳琳、涂鉅旻／綜合報導〕颱風莫蘭蒂重創高雄，國軍協助災後復原工作，不過，有官兵在臉書留言批評，高市前晚宣布撤除災防中心，讓各級單位人員回家過中秋，國軍官兵竟像孤兒般被留在災防中心無所適從，官兵爆料大罵︰「不要這樣子欺負軍人！」市府澄清臉書文章並非事實，強調應變中心關閉後，各單位人力自然歸建原單位，這已是行之多年的程序；市長陳菊與市府也數度公開感謝國軍，盼別讓不實傳言挫折救災與復舊士氣。
同樣在應變中心的官員認為，可能是溝通上的誤會，尤其應變中心關閉後的做法，相關局處跟軍方都很熟悉，怎麼會有人在臉書留言質疑？市府官員幾乎都沒休假，工務局與清潔隊、甚至部分學校也都犧牲假期，投入復原，網路流言恐引起外界誤解，衍生更多紛擾。
國防部發言人陳中吉受訪表示，對於網友拍攝的照片，陸軍司令部還在查明地點與原因。但國軍歷次救災，縱使遭遇連續假期，官兵捍衛家園、守護家園全年無休，大家都有目共睹，無私奉獻的官兵需要大家支持和鼓勵。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世
出生於西元一九○二年八月七日的彭玉梅，是屏東最高齡人瑞，上週六在家中辭世，享壽一一五歲，外地的子孫趁著秋節連假回到三地門鄉青葉部落，緬懷老阿…
網友回應
熱門新聞
- 中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
- 馬勒卡颱風變慢 東北部、北部風雨將增強
- 馬勒卡來襲全台疏散2000多人 明晨解除海陸警報
- 柯有倫MAN穿紗裙當叫賣哥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry to shut overseas offices, go ‘southbound’
- 追星追到失蹤 EXO鐵粉生死未卜
- 經濟壓力沉重 大潤發員工自轟命危
- 小賈差點玩出人命 姊怒逼蘇菲亞分手
- 新南向達陣！ 興大招到斯里蘭卡學生
- 郝龍斌、連勝文出手 提前布局2018
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 上市公司西進續創高 獲利倒退16%
- 人生護理站 開計程車的胡先生
- 國輝的最敬禮 鋒哥面前刷他紀錄
- 恰基連線 賞獅5連敗
- 嘴破火氣大？ 亂擦口內膏恐惡化
- 颱風攪局-帕妃不來 演唱會不唱
- 葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道
- 帕運桌球爭金失利 教練：輸雙打最關鍵
- 浮世男女 Mind Map
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 看問題》G20後的習近平
- 學校風災損失破3億 高雄最嚴重
- 9局下轟5分 紅襪逆轉勝洋基
- 祖母住破爛安養院 小布失聯8年挨轟不孝
- 228事件七十週年紀念活動 聚焦平反
- 帕運桌球男團獲銀 林晏弘自責失誤多
- 少棒發源地遭埋／家毀了 紅葉村人淚崩
- 台灣「鋒」雲人物 國慶大典領唱國歌
- 親自動手打掃挨批作秀 陸官校長好難過…
- 馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
- 面膜添茶香 美膚靜心
- 趕上隋棠進度 名模也懷第2胎！
- 小天后急獵郎 泰勒絲倒追柴克
- 允將行旅 近雙捷交會大慶站
- 推動婚姻平權 伴侶盟環島
- 確定了！亨利卡維爾將拍攝《超人》續集
- 惠妮女兒過世1年 男友「要負法律責任」
- 大台北目前風雨小 氣象局：颱風還沒到
- 空間改造系列—主臥 首重收納隔間 寢具軟飾換新意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉不尊重救災國軍？ 市府：非事實
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分