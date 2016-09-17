〈南部〉不尊重救災國軍？ 市府：非事實

2016-09-17

〔記者黃佳琳、涂鉅旻／綜合報導〕颱風莫蘭蒂重創高雄，國軍協助災後復原工作，不過，有官兵在臉書留言批評，高市前晚宣布撤除災防中心，讓各級單位人員回家過中秋，國軍官兵竟像孤兒般被留在災防中心無所適從，官兵爆料大罵︰「不要這樣子欺負軍人！」市府澄清臉書文章並非事實，強調應變中心關閉後，各單位人力自然歸建原單位，這已是行之多年的程序；市長陳菊與市府也數度公開感謝國軍，盼別讓不實傳言挫折救災與復舊士氣。

同樣在應變中心的官員認為，可能是溝通上的誤會，尤其應變中心關閉後的做法，相關局處跟軍方都很熟悉，怎麼會有人在臉書留言質疑？市府官員幾乎都沒休假，工務局與清潔隊、甚至部分學校也都犧牲假期，投入復原，網路流言恐引起外界誤解，衍生更多紛擾。

國防部發言人陳中吉受訪表示，對於網友拍攝的照片，陸軍司令部還在查明地點與原因。但國軍歷次救災，縱使遭遇連續假期，官兵捍衛家園、守護家園全年無休，大家都有目共睹，無私奉獻的官兵需要大家支持和鼓勵。