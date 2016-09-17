〈南部〉高市府偕軍方 逾8千人續災後復原

2016-09-17

最快今可全面供水

〔記者王榮祥、黃旭磊、蔡清華／高雄報導〕高雄市政府昨動員七千餘人，加上軍方支援千餘兵力，全力投入災後復原工作；無論外界如何描述、網路如何流傳，所有人只是默默地收拾路上樹枝與垃圾，盡全力恢復城市清淨。

水電部分，經濟部水利署南區水資源局副局長連上堯表示，昨下午兩點起供水一百七十四萬噸，超過日平均的一百五十四萬噸，可補滿大樓及民宅水塔水位。水公司則宣布於今天凌晨前，力拚全面恢復供水。

搶修剩上萬停電戶

而台電在中、北部人力支援搶修下，至昨日傍晚，剩下一萬五千停電戶；昨天自來水給水廠、加壓站及林園區養殖業，大部分均已恢復供電，惟因招牌、鐵架掉落及路樹倒塌等範圍太大、太嚴重，停電區域以林園區三千多戶、大樹區近兩千戶及大寮區一千四百戶最多。

搶修的困難點在於，搶修復電前需排除路樹、招牌、鐵架等掉落物障礙，非常耗時；而電力設施損壞後的搶修有一定優先順序，必須先從供電主饋線搶修恢復供電後，分支供電線路才會有電。

高雄市長陳菊昨前往中央公園慰問清潔隊員及支援國軍，國防部長馮世寬也在場了解兵力投入情況；陳菊除感謝軍方大力支持，更期盼高雄市容能及早恢復，減少市民不便。

高市府說明，路樹、公園植栽傾倒超過一萬兩千棵，造成道路阻礙，工務局養工處、環保局清潔隊與國軍弟兄，自前日起陸續投入大批人力清理，前日動員超過五千人，昨日也有七千多人犧牲假期，國軍部分更是連兩天動員千餘兵力。

道路校園優先復原

市府指出，復原原則以主要、次要道路及校園為優先，希望在連假結束前，確保上班交通順暢、師生上學環境安全，接續才能處理各社區公園。

市府強調，各局處參與復原人力、國軍弟兄、乃至台電與自來水公司搶修人員，都是犧牲假期投入，請民眾多給予支持與體恤。