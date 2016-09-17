〈南部〉若有災損傷亡 30日內申請救助
2016-09-17
〔記者方志賢／高雄報導〕強颱莫蘭蒂造成高市災情慘重，高市社會局昨提醒市民，請於卅日內向各區公所申請災害救助，住屋室內淹水超過五十公分，每戶補助一萬五千元；住屋因災致毀損不堪居住者，每戶每人補助兩萬元，最高十萬元。另家中車輛、房屋、營業場所因颱風受損者，也可申請稅捐減免。
高市社會局表示，依據「高雄市災害救助金核發辦法」，市民若有災害損失，卅日內向各區公所申請災害救助，包括死亡及失蹤補助廿萬元，重傷補助十萬元；住屋室內淹水超過五十公分，每戶補助一萬五千元；住屋因災致毀損不堪居住者，每戶每人補助兩萬元，每戶至多補助五人，最高十萬元。
社會局表示，住屋因災致毀損未達不堪居住程度且為低收入戶、中低收入戶的市民，每戶補助一萬五千元；住屋因土石流入，自室內樓地板起算達卅公分或面積達一半者，每戶補助一萬五千元。
高市各區公所將於災後廿日內，會同里幹事等相關人員，協助進行相關災害救助勘查及申請，市民可主動向各區公所或社會局洽詢。
另因莫蘭蒂颱風影響，家中車輛、房屋、土地及營業場所有災損，可於災害後卅日內，檢附相關證明文件，向高市稅捐稽徵處或分處申報減免房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅。
市民如欲進一步了解申請稅捐減免的相關資訊，請於上班時間撥打741-0141洽詢，或連結稅捐處網站。
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