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〈南部〉原民射箭賽 屏東包辦社會組前三

2016-09-17

台東安朔國小奪國小團體組冠軍

〔記者邱芷柔／屏東報導〕射箭是台灣原住民早年狩獵必備的技能，隨著時代變遷逐漸式微，屏東瑪家鄉公所昨天舉辦全國原住民族傳統射箭比賽，吸引三百多名神射手較勁，來自台東的安朔國小拿下國小團體組冠軍，社會組前三名則由屏東在地隊伍包辦。

這次比賽除台東紅葉、金峰等地區的三支隊伍，受颱風影響未出席比賽，共有來自全國的四十二支隊伍、三百多人參賽。比賽分國小組與社會組，國小前三名為台東縣達仁鄉安朔國小、屏東縣瑪家鄉佳義國小、屏東縣來義鄉古樓國小；社會組前三名則為來義鄉佳芬堤射箭隊、瑪家鄉聯隊、來義鄉聯隊。

瑪家鄉長梁明輝說，傳統射箭有別於一般射箭競賽，傳統射箭使用的弓必須為木弓或竹弓，箭的部分因為製程不同，會出現重量不等的情形，考驗選手的實力，比賽除希望傳承射箭技能，也希望從中培訓小射手，將原住民的射箭實力帶到國際舞臺。

國小組選手表現格外出色，儘管拿著比自己身高還高的弓，各個都是神射手，結果由台東安朔國小拿下金牌，今年已在全國各地賽事拿下八面金牌的屏東古樓國小射箭隊則摘銅。

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  • 瑪家鄉公所昨天舉辦全國原住民傳統射箭比賽，推動射箭風氣。（記者邱芷柔攝）

    瑪家鄉公所昨天舉辦全國原住民傳統射箭比賽，推動射箭風氣。（記者邱芷柔攝）

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