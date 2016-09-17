〈南部〉屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世

2016-09-17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕出生於西元一九○二年八月七日的彭玉梅，是屏東最高齡人瑞，上週六在家中辭世，享壽一一五歲，外地的子孫趁著秋節連假回到三地門鄉青葉部落，緬懷老阿嬤。

彭玉梅在民國前九年出生，當時是慈禧太后還在世的光緒二十九年，見證了台灣改朝換代，彭玉梅與最小的玄孫年齡相差一世紀，五代子孫近百人，每年生日家族齊聚，景象壯觀。

家人表示，阿嬤是虔誠的基督徒，上個月家人幫她慶生時，她還囑咐家人「要常禱告謝恩！」，九月十日晚間阿嬤在睡覺時辭世，家人相當不捨。

前總統馬英九兩年前曾到青葉部落探視彭玉梅，閒話家常之餘，彭玉梅送上了自己鉤製的提袋，馬英九當時還向彭玉梅「索吻」，被彭玉梅當場回絕「不行！我活到現在只有被老公碰過！」

彭玉梅的子女表示，母親是霧台鄉佳暮村魯凱族人，四十五歲時遷到三地門青葉村居住，育有兩男四女，母親織布手藝相當好，村內織布工作者幾乎全傳承自她。

彭玉梅平常生活起居全都自己來，自己洗澡、上廁所，還會做刺繡，三餐則以清淡的地瓜粥、野菜粥為主，她最喜歡喝麥香紅茶。

青葉基督長老教會 19日辦告別式

家族將於九月十九日上午八點舉行入殮儀式，八點三十分移靈至基督長老教會青葉教會舉辦告別式。