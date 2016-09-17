〈南部〉馬勒卡進逼 台東公告管制區

2016-09-17

即起生效 違者最高罰25萬

〔記者張存薇／台東報導〕送走莫蘭蒂，又來馬勒卡！台東縣政府公告劃定向陽山、溪流、海邊為管制區，昨晚八時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法處五萬元以上、廿五萬元以下罰款，縣長黃健庭呼籲民眾繼續提高警覺，做好防颱準備措施。

縣府依緊急災害防救法規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，以及金峰鄉嘉蘭村莫拉克颱風災後特定區域範圍、大武鄉大竹村富山部落莫拉克颱風災後特定區域範圍、大武鄉大竹村本部落莫拉克颱風災後特定區域等範圍」，限制或禁止人民進入或命其離去。

縣府強調，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，同時強制公告區域錨泊區內漁船進港避風及船員上岸安置，縣內各港口、岸際列入管制區，禁止船筏出海作業。

愛國埔本部落 國軍助清土石

另一方面，被台東縣大武鄉土石崩塌沖進的愛國埔本部落，國軍昨協助復原，因馬勒卡颱風接著侵台，縣長黃健庭表示，延平鄉紅葉村及愛國埔本部落兩處災區，不排除長期安置災民。

黃健庭視察時說，愛國埔本部落約六、七戶住家屋庭院及道路受土石流衝擊，若大雨持續，擔心本部落後方還有大量土石再度坍塌，希望靠近山區居民遇危急要配合預防撤離。

至於延平鄉紅葉村目前已全村撤離，由於紅葉國小校門前方土石流高及膝蓋，下週起學生須至延平鄉圖書館上課。

卑南鄉長許文獻昨也前往知本鎮樂山區勘災，許文獻表示，受災者可向公所申請協助清理，至於初鹿村通往嘉豐村山里部落的東卅八線路面多處土石流，週日才可搶通，請民眾繞行東卅八線北側路段進出。