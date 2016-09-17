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〈南部〉墾丁旅宿業者 供災民免費休息

2016-09-17

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕莫蘭蒂重創恆春半島，當地不少觀光旅宿業者提供免費休息空間給災民，並準備食物慰勞國軍弟兄，宛如高懸夜空的溫暖月光。

恆春半島災後湧入各單位協助，但水電、通訊仍待逐步復原，看到大批災民超過兩天沒水沒電，許多被旅客退房的業者沒有抱怨，包括海的顏色、水月莊、恆農假期、wave elephant、虹婷檳榔，都在網路上大方捐出房間及水電供民眾免費或折價使用。

某民宿業者說，雖然昨已恢復八成住房，但得知外圍村里仍有許多居民等待著水電修復，便將空房提供休息、洗澡，咖啡廳免費充電、開冷氣休息。

另一名默默製作壽司慰勞國軍的業者表示，遊客還未完全回流，中秋連假早就準備許多食材，看到國軍每天辛苦清理環境，希望略盡綿薄之力。

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  • 墾丁觀光旅宿業者業者提供民眾免費休息充電。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁觀光旅宿業者業者提供民眾免費休息充電。（記者蔡宗憲攝）

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