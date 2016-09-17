〈南部〉近10萬戶停電 屏東拚明全復電

2016-09-17

動員全台逾600人力

〔記者邱芷柔／屏東報導〕颱風莫蘭蒂造成屏東地區兩百八十九根電桿被攔腰折斷，一度有逾三十七萬戶停電，台電人員持續搶修，截至昨天下午五點，停電戶數降至十萬戶以下，台電表示，動員全台超過六百人，力拚週日前全面恢復供電。

台電屏東區處處長陳銘樹指出，莫蘭蒂颱風路徑因為沒有中央山脈阻擋，重創了屏東的供電設備，電桿折斷兩百八十九桿、傾斜一百六十三桿，幹線斷線約兩千三百餘處，變壓器損毀一百三十五具，搶修格外費時。

陳銘樹說，台電屏東區處除本身員工、承包商全力動員，全省動員超過六百一十名人力，並有逾百輛工程車進入屏東搶修，台電也針對影響較劇的養殖戶等加快搶修，部分山區因道路中斷，需搶通後人員機具才能進入，力拚在週日前全面復電。

76校災損近8千萬

屏東地區校園同樣一片狼藉，縣府教育處昨天繼續上修受災學校與損失金額，共有七十六所中小學回報，災損金額近七千八百萬。

縣府教育處副處長許沛祥指出，除了軍方投入整理校園，也通令各校自行召回教職員協助災後復原，希望校園都能在週一前恢復環境，屏東地區老師們多數住在學校附近，一聽到訊息就紛紛回校幫忙。

屏東大學總務長陳永森表示，莫蘭蒂颱風重創校園，初估傾倒樹木超過三百棵，屏大同仁在假期回校進行災後復原，屏東空軍聯隊也派出弟兄協助。