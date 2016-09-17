〈台北都會〉國中生當茶師 坪林圖館飄茶香
2016-09-17
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立圖書館坪林分館也瀰漫著茶香！來閱讀的民眾可在品茗區喝到坪林國中學生泡的好茶，許羽均和林誼芳兩人在學校社團學得泡茶好技藝，假日課餘時間在市圖坪林分館義務擔任小茶師，也為坪林好茶擔任代言人。
市圖坪林分館主任楊俊生說，坪林以生產包種茶聞名，茶文化在坪林有長久歷史，坪林分館為推廣地方茶產業特色，館方規劃「呷茶話茶伴書香」活動，更於圖書館三樓設置茶席空間，提供場地讓當地學子練習泡茶，讓圖書館的讀者也能藉由品茗，感受坪林獨特的自然氣息和茶文化之美。
許羽均從國小開始接觸茶藝，現在覺得自己掌握茶的能力越來越好，對茶的知識也越見豐富，因此利用課餘時間到圖書館當小茶師，為讀者服務，希望可以讓來到坪林的人喝好茶，體驗茶鄉文化。
林誼芳家裡經營茶園，開玩笑說，從小喝爸爸泡的茶覺得又苦又澀，一點也不好喝，所以才開始學習茶藝，希望可以泡出好喝的茶，她覺得到圖書館泡茶給民眾喝「很開心！」雖然一開始要泡茶給不認識的人喝很緊張，但越泡越順手，現在已經可以自在地介紹坪林茶文化，希望自己泡茶功力可以越來越好。
民眾陳小姐和家人到坪林遊玩，她沒想到到圖書館還可以喝到好茶，下次一定還會再來。
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