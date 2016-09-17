〈台北都會〉台北旅遊借問站 擴大至12站
2016-09-17
提供諮詢服務、散步地圖
〔記者梁珮綺／台北報導〕不知道路怎麼走，或觀光景點怎麼去嗎？可以向店家「借問一下」！台北市觀傳局與著名觀光景點、主要商圈的特色店家合作，設立十二間「借問站」，提供旅客「在地旅遊諮詢服務」、「散步地圖」、「Wi-Fi熱點」等服務，昨起至十月三日更舉辦「借問一下，二○一六誰是行家？」活動，民眾只要完成遊戲，就可獲小禮物。
觀傳局去年起就與百年傳統茶行、餅店、現代特色風格餐廳、購物街區、文創園區及觀光景點地區的特色店家合作，今年從原本的七間擴大至十二間，新增「關渡宮」、內湖白石湖的「穠舍田園咖啡義大利菜」餐廳、鄰近饒河街夜市的「御華興」餅店、陽明山文化大學後山的「亞尼克夢想村」及公館商圈的「流浪ING旅遊書店」等五間。
城市旅遊科長王施佳指出，每個「借問站」門口都設立黃底黑字的圓形識別招牌，方便旅客辨識尋找，並提供在地旅遊諮詢服務，希望來台自由行旅客在旅途中，若有任何問題都可到借問站「借問一下」。
「誰是行家」 完成任務可抽獎
而昨起至十月三日，觀傳局也舉辦「借問一下，二○一六誰是行家？」活動，只要民眾到活動網頁http://2016.taipei-askme.taipei/點選、完成任一借問站周邊景點配對任務，就可參加抽獎，有機會抽中Taipei pass一日券、便利商店的百元禮券等小禮物。
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