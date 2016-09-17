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〈台北都會〉北市公共工程款撥1% 柯促美學加身

2016-09-17

讚高捷比北捷站體有特色

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨出席二○一六台灣藝術博覽會，指捷運車站外觀沒有特色，只有劍潭站有造型，反觀高雄捷運站體幾乎在全世界最美麗捷運站都榜上有名，他希望以一％公共工程款、約四至六億元，支持台灣本土藝術做造景及美化工程，提升大家美學概念，也利於觀光。

叮嚀公宅別蓋像「火柴盒」

柯文哲會中致詞還說，未來興建公共住宅時，不要純粹只有實用性，他也交代都發局，公宅蓋出來的形狀不要跟火柴盒一樣，要加入美學元素；改變文化的先決條件，就是要提高居民對美學的要求，同時也願追求美的東西。

柯文哲會後表示，捷運地下站體就算了，地上站體好像沒什麼造型，過去花六千億元施工，如果重來一遍，要使用一百年的東西，應該花一點錢，特別是地上站體要做得有造型一點。

媒體追問希望像高雄捷運美麗島站一樣？柯回說，對啊！至少在全世界可以排名，「這個就是你重視不重視的問題」，以前只有實用概念，沒有想到美學；他也感慨地說，「現在捷運站大部分都設計好了，沒辦法更改」。

注入公共藝術 挺本土藝術家

柯文哲表示，正思考台北市公共工程費用介於四百至六百多億元間，若公共藝術費用占一％，每年就有四到六億元的預算，可支持台灣本土藝術發展，不用另外撥預算；至於這筆錢怎麼有效使用，北市府內部正在討論。

由社團法人貓頭鷹藝術協會等單位主辦的台灣藝術博覽會，即日起到十九日在台北世界貿易中心三館舉行，有近五百名創作者，展出油彩畫、水彩畫等類型作品。

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