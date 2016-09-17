〈台北都會〉病樹壓毀路邊停車 國賠爭議再起
公園處：屬天災不可抗力
〔記者何世昌／台北報導〕莫蘭蒂颱風期間，青島東路立法院前一棵榕樹因罹患褐根病、不敵強風，壓毀停放路邊的轎車；馬勒卡颱風將襲北台灣，再掀樹倒國賠議題。公園處總工程司藍舒凣指出，事前不知該樹木罹患褐根病，財產受損民眾雖可提出國賠聲請，因天災不可抗力因素，多會駁回國賠聲請。但學者認為，公園處人員仔細觀察，即可發現病徵，認為管理單位有疏失。
藍舒凣指出，過去巡察青島東路該路樹時，並未發現任何異狀，直到樹木傾倒後，才在根系發現褐根病菌絲；受損車主可提出國賠聲請，但是否賠償有待法院判決。
台南判例 二審判賠25萬元
根據過去判例，三年前颱風襲台，台南市老樹遭連根拔起壓損轎車，車主聲請國賠，法院一審以「天災不可抗力」為由駁回；二審則推翻原判決，法官認為，若台南市府事先修剪樹枝防範，可避免財損，以台南市政府管理有疏失，判決賠償廿五萬元。
學者指若細心照料可察覺
北市府公園處未事先掌握倒樹罹患褐根病，有無管理疏失？公園處否認疏失，並主張褐根病初期不影響植株整體外觀，直到植株有生長衰弱、葉片黃化和凋萎、甚至落葉情況，才能判斷染病。
但褐根病學者、中華科技大學生物科技系教授胡寶元表示，褐根病是真菌寄宿根系所致，具感染性，經感染後，樹木基部表皮會形成白色、黃色至深褐色的片狀菌絲面，地上部則會「不正常落葉」，導致稀疏。褐根病雖不易察覺，但管理單位若有心照料，還是能發現病變，就能及時投藥延緩症狀，或進行移株、火化且消毒土壤。
胡寶元說，學界投入研究，利用獵犬嗅覺篩檢褐根病，正確率達九十七％；但獵犬需經過訓練，全台僅五隻，建議政府可投入研究，並用於路樹篩檢。
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