〈台北都會〉路邊停車 嚴禁併排停

2016-09-17

〔記者郭逸、郭安家／台北報導〕馬勒卡颱風來襲，北市各地疏散（水）門昨下午開始只出不進，並於今早五點封閉、六點進行車輛拖吊、八點完成作業，而全市八公尺以上道路紅黃線則開放停車、暫停路邊停車收費。

交通局呼籲，民眾在開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供救災車輛通行。

此外，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋樑、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路等處，通通禁止臨時停車。

交通局表示，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位也依規定停車，時段性管制的停車格則不會在臨時停車時段開放停車；至於恢復紅黃線禁止停車管制的時間，交通局將另行通知，或去電02-27590666轉6401~6406洽詢。