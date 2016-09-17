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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉藝文場館 今全不開放

2016-09-17

〔記者梁珮綺、黃建豪／台北報導〕馬勒卡颱風暴風圈籠罩北台灣，北市府宣布今停班停課，各藝文場館全不開放，十二行政區公所也準備抽水機、沙包供民眾索取。

北投區秀山里有十五戶、四十八人土石流保全戶，另有五十三戶、一百九十八人居住老舊聚落。至於南港區舊莊里土石流保全戶則有卅五戶、一百卅三人，中南里有四十八戶、一百四十四人；百福里有卅三戶、八十五人居住老舊聚落，附近有土石流潛勢溪流。

北投區公所表示，已請水利處、大地處在土石流保全戶、老舊聚落附近清淤，避免造成水位暴漲。北投、南港區公所也密切注意水保局土石流防災資訊網，當潛勢溪流到黃色警戒時會通知民眾、紅色警戒時會強制疏散；文山區公所則針對較易淹水區域加強準備，預置抽水機。

至於台北市立動物園則於風災前加強巡視，動物園發言人曹先紹說，馬勒卡颱風對北台威脅大，已注意園區內較大棵的樹木有無歪斜、動物展場內的排水系統是否清淤，發電機等也特別測試。

因應馬勒卡颱風，北市府昨下午三點起針對錫口、美堤、大佳、社子島、大稻埕共五處河濱公園啟動撤離作業，水利處表示，河濱公園內移動式廁所、貨櫃、地景擺設等，只要是五十公分以上的可拆式設施都要撤離，粗估花十二小時撤離。

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  • 錫口河濱公園昨天下午三 時已出現吊臂車，撤離可拆式設施。（記者黃建豪攝）

    錫口河濱公園昨天下午三 時已出現吊臂車，撤離可拆式設施。（記者黃建豪攝）

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