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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市捷運、公車 今視狀況減班、停駛

2016-09-17

柯：颱風可測試 世大運場館抗力

〔記者郭安家、黃建豪、郭逸／台北報導〕颱風馬勒卡將侵襲北台灣，台北市災害應變中心昨晚七點一級開設，北市府並宣布今天達停班、停課標準，因此環保局清潔大隊不收運垃圾，藍色公路、小型復康巴士、YouBike則一併停止營業；由於平均風力還未達十級，公車、捷運照常營運但視狀況減班，若陣風過大，文湖線等高架路段將會停駛。市長柯文哲主持防災會報則指示，要將颱風當作壓力測試，檢討世大運場館抵抗力多強。

北水處擔心濁度升 恐減量供水

至於今天是否會停水，台北市自來水事業處說，日前莫蘭蒂颱風帶來雨量不大，原水濁度超過五千NTU，昨下午三點濁度也達兩千五百廿八NTU；馬勒卡颱風明顯影響北台灣，擔心帶來豪大雨，原水濁度達六千度，導致減量供水，若原水濁度一．二萬NTU則會停水。一旦停水，一百二十所學校可讓民眾取水，相關訊息請查詢北水處官網「颱風專區」。

柯文哲昨早於台灣藝術博覽會受訪，指北市府下午發布災害應變中心二級開設，只要二級開設，四個鐘頭內check list要勾完；「其實幾次颱風下來已經制度化，我反而比較不擔心。」媒體追問是否因防災所以不回新竹過中秋節？柯回對啊！但接著語塞說，不是啦！反正事情很多。

災害應變中心昨晚七點一級開設，柯文哲主持防災會報，北市府各單位報告，指昨深夜至今下午平均風力將從四級轉五至七級，陣風則從六級轉七至九級，士林、北投、文山、南港等區預估風雨最強，適逢大潮期間，士林三腳渡地區也要特別留意；另外全市備妥一．六萬個沙包及一百八十四台抽水機，供民眾使用。

至於大巨蛋部分，都發局長林洲民指出，遠雄已承諾將進行七項工程施作。

此外，因應停班、停課，藍色公路、小型復康巴士、YouBike也一併停止營業，公車、捷運則視狀況減班（文湖線將視陣風恐停駛），抵達時間可查1999市民熱線或台北好行APP。

若還有餘力 將再去支援其他縣市

不過，柯文哲在意世大運場館，要求世大運執委會執行長蘇麗瓊要把颱風當作壓力測試，特別統計世大運場館抵抗力多強，事後提出場館檢討。柯還說，今早將再開防災會議，剩下就是按表操課，若今、明早上還有餘力，北市府再去支援南部，因為若颱風偏東一點就掃離台北。

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  • 北水處呼籲民眾在颱風影響擴大前，提早儲水備用。（記者黃建豪攝）

    北水處呼籲民眾在颱風影響擴大前，提早儲水備用。（記者黃建豪攝）

  • 馬勒卡颱風來襲，北市長柯文哲昨晚進入台北市災害應變中心，聽取各單位針對馬勒卡颱風簡報。（記者王藝菘攝）

    馬勒卡颱風來襲，北市長柯文哲昨晚進入台北市災害應變中心，聽取各單位針對馬勒卡颱風簡報。（記者王藝菘攝）

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