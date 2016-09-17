〈台北都會〉交通載具？還是機械遊樂設施？ 烏來台車明年復駛 適法身分傷腦筋
〔記者翁聿煌／新北報導〕連接烏來老街至雲仙樂園的觀光台車，去年蘇迪勒颱風造成軌道地基坍方停駛，現正由林務局雇工整建，預計明年二月重新營運，但是數十年歷史的台車要以「交通載具」，還是「機械遊樂設施」合法營運，讓相關單位很傷腦筋。
烏來台車早在日治時期就闢建，是山區載運林木的運輸工具，最早是以人力推動，戰後觀光旅遊活動逐漸興起，台車開始對外營運，六十三年後改為機動化，如今仍是烏來地區很受遊客歡迎的交通工具，提供遊客從烏來老街後方的攬勝橋西側，搭乘往返烏來瀑布，台車鐵軌長度約一．五公里，搭乘時間約十餘分鐘，遊客可欣賞兩側峽谷風景相當有趣。
去年蘇迪勒颱風帶來豪雨，造成台車軌道一．一公里處路基土石嚴重坍方，地方都很期待台車能盡早恢復通車，養工處今年三月已完成路基修復，林務局預計明年二月重新通車。
但最大的問題是，台車已是八十多年前的產物，重新通車必須符合現代的相關法規，工務局使用管理科長李冠德說，如果台車要當成「機械遊樂設施」，因為台車路軌面積太廣，且跨多個都市計畫使用分區，以致路軌及站體無法通過雜項執照，但是若當成「交通載具」，交通局運輸管理科長蘇先知說，交通載具的安全標準更高，而且還需要申報鐵道運輸計畫、運務成本分析等，也是困難重重。
李冠德說，市府已透過內政部營建署向交通部反映問題，期待交通部針對台車另行訂定管理辦法，未立法前先比照「機械遊樂設施」，委託專業單位審查其機械安全相關規範。
看更多！請加入自由時報粉絲團
公園處：屬天災不可抗力 莫蘭蒂颱風期間，青島東路立法院前一棵榕樹因罹患褐根病、不敵強風，壓毀停放路邊的轎車；馬勒卡颱風將襲北台灣，再掀樹倒國賠議題。公園處總工程司藍舒凣指出，事前不知該樹木罹患褐根病，…
- 中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
- 馬勒卡颱風變慢 東北部、北部風雨將增強
- 馬勒卡來襲全台疏散2000多人 明晨解除海陸警報
- 柯有倫MAN穿紗裙當叫賣哥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry to shut overseas offices, go ‘southbound’
- 追星追到失蹤 EXO鐵粉生死未卜
- 經濟壓力沉重 大潤發員工自轟命危
- 小賈差點玩出人命 姊怒逼蘇菲亞分手
- 新南向達陣！ 興大招到斯里蘭卡學生
- 郝龍斌、連勝文出手 提前布局2018
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 上市公司西進續創高 獲利倒退16%
- 人生護理站 開計程車的胡先生
- 國輝的最敬禮 鋒哥面前刷他紀錄
- 恰基連線 賞獅5連敗
- 嘴破火氣大？ 亂擦口內膏恐惡化
- 颱風攪局-帕妃不來 演唱會不唱
- 葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道
- 帕運桌球爭金失利 教練：輸雙打最關鍵
- 浮世男女 Mind Map
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 看問題》G20後的習近平
- 學校風災損失破3億 高雄最嚴重
- 9局下轟5分 紅襪逆轉勝洋基
- 祖母住破爛安養院 小布失聯8年挨轟不孝
- 228事件七十週年紀念活動 聚焦平反
- 帕運桌球男團獲銀 林晏弘自責失誤多
- 少棒發源地遭埋／家毀了 紅葉村人淚崩
- 台灣「鋒」雲人物 國慶大典領唱國歌
- 親自動手打掃挨批作秀 陸官校長好難過…
- 馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
- 面膜添茶香 美膚靜心
- 趕上隋棠進度 名模也懷第2胎！
- 小天后急獵郎 泰勒絲倒追柴克
- 允將行旅 近雙捷交會大慶站
- 推動婚姻平權 伴侶盟環島
- 確定了！亨利卡維爾將拍攝《超人》續集
- 惠妮女兒過世1年 男友「要負法律責任」
- 大台北目前風雨小 氣象局：颱風還沒到
- 空間改造系列—主臥 首重收納隔間 寢具軟飾換新意
標題：〈台北都會〉交通載具？還是機械遊樂設施？ 烏來台車明年復駛 適法身分傷腦筋
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email