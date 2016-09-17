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馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
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〈台北都會〉交通載具？還是機械遊樂設施？ 烏來台車明年復駛 適法身分傷腦筋

2016-09-17

〔記者翁聿煌／新北報導〕連接烏來老街至雲仙樂園的觀光台車，去年蘇迪勒颱風造成軌道地基坍方停駛，現正由林務局雇工整建，預計明年二月重新營運，但是數十年歷史的台車要以「交通載具」，還是「機械遊樂設施」合法營運，讓相關單位很傷腦筋。

烏來台車早在日治時期就闢建，是山區載運林木的運輸工具，最早是以人力推動，戰後觀光旅遊活動逐漸興起，台車開始對外營運，六十三年後改為機動化，如今仍是烏來地區很受遊客歡迎的交通工具，提供遊客從烏來老街後方的攬勝橋西側，搭乘往返烏來瀑布，台車鐵軌長度約一．五公里，搭乘時間約十餘分鐘，遊客可欣賞兩側峽谷風景相當有趣。

去年蘇迪勒颱風帶來豪雨，造成台車軌道一．一公里處路基土石嚴重坍方，地方都很期待台車能盡早恢復通車，養工處今年三月已完成路基修復，林務局預計明年二月重新通車。

但最大的問題是，台車已是八十多年前的產物，重新通車必須符合現代的相關法規，工務局使用管理科長李冠德說，如果台車要當成「機械遊樂設施」，因為台車路軌面積太廣，且跨多個都市計畫使用分區，以致路軌及站體無法通過雜項執照，但是若當成「交通載具」，交通局運輸管理科長蘇先知說，交通載具的安全標準更高，而且還需要申報鐵道運輸計畫、運務成本分析等，也是困難重重。

李冠德說，市府已透過內政部營建署向交通部反映問題，期待交通部針對台車另行訂定管理辦法，未立法前先比照「機械遊樂設施」，委託專業單位審查其機械安全相關規範。

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  • 烏來林業生活館內的台車模型。（記者翁聿煌攝）

    烏來林業生活館內的台車模型。（記者翁聿煌攝）

  • 烏來台車軌道沿線峽谷風景秀麗。（記者翁聿煌攝）

    烏來台車軌道沿線峽谷風景秀麗。（記者翁聿煌攝）

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