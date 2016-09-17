〈台北都會〉十分瀑布今休園 漁人舞台暫停演出

2016-09-17

〔記者林欣漢／新北報導〕因應馬勒卡颱風來襲，新北市政府昨天宣布，今天（十七日）十分瀑布停止入園，漁人碼頭漁人舞台的演出活動改期舉辦，不過明天（十八日）的演出照常舉行。

觀光旅遊局企劃科長陳靜芳指出，依據中央氣象局預報，馬勒卡颱風不但不排除登陸，且風勢仍持續增強，考量活動安全及硬體搭設時間，漁人舞台昨、今天的展演場次將延期舉辦，新的演出日期將另行公告，而十八日展演場次則照常舉行。

十分瀑布今天起也停止入園，待颱風警報解除後，視園區復原情形再行公布開園日期；另考量遊憩安全，碧潭風景區水上腳踏車已停止營業。

瑞芳、十分、碧潭、烏來等風景區遊客中心及猴硐煤礦博物園區館舍，亦配合新北市因應颱風相關停班課訊息休館。相關訊息可上新北市觀光旅遊網，或加入臉書「新北旅客」粉絲團查詢。