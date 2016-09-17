〈台北都會〉烏來桂山壩 預防性洩洪

2016-09-17

〔記者翁聿煌／新北報導〕馬勒卡颱風行進路線有如九十三年的納坦颱風，新北市繃緊神經因應，尤其是去年受颱風重創的烏來、新店地區，紛紛加強防颱作為，烏來南勢溪上游的桂山壩昨天上午也開始預防性洩洪，預防颱風可能夾帶的大雨。

烏來去年因為蘇迪勒颱風帶來的強降雨，造成多處坡地坍方，道路中斷，今年對颱風不敢大意，區公所已聯繫合約維修廠商機具待命，一旦發生土石坍方阻路，隨即進場清除，進出烏來唯一通道台九甲線十．二公里處，去年因上方土石大量崩坍造成烏來變成孤島，目前正在興建大型跨越式拱橋工程，工程單位也做好防颱準備。

南勢溪與翡翠水庫為大台北都會區重要水源，為因應馬勒卡颱風來襲夾帶大量豪雨，可能造成水庫原水濁度升高，進而影響各淨水場淨水處理效能導致停水，水利局籲請民眾及早儲水備用。水利局也備妥臨時供水機制，一旦發生停水，將依照限水地區開設臨時供水站，方便民眾取水。