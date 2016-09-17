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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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〈台北都會〉馬勒卡來襲 河岸部落撤離489人

2016-09-17

今天上午八點完成水門關閉

〔記者翁聿煌、鍾泓良、林欣漢／新北報導〕中颱馬勒卡逼近，新北市納入陸上颱風警戒區，今天停班停課。鑑於去年蘇迪勒颱風重創新店、烏來地區，市府也針對容易形成孤島現象的新店、烏來、三峽及坪林山區提早預置防災器具。水利局則表示，今天上午八點完成水門關閉。

新店區公所鑒於去年蘇迪勒颱風及杜鵑颱風造成新店溪水暴漲釀成重大災情，昨日晚上七點開始執行原住民部落預防性疏散撤離，撤離福民里（小碧潭部落）人數一百卅四人，頂城里（溪洲部落）一百七十五人，安置在新店區大豐社福館及頂城活動中心。

原民局副局長陳碧霞表示，昨晚七點已針對包含新店區溪洲部落及鶯歌區三鶯部落等七個河岸型部落進行撤離，共有四百八十九人，在九點撤離完成。

新介壽橋工程做一半 朱立倫視察

市長朱立倫昨天下午前往東北角瑞芳、貢寮、平溪、雙溪四區查看防災整備情形，首站先抵達瑞芳區公所，聽取區長陳奇正的防災報告，並到猴硐確認工程進行到一半的新介壽橋，是否已做好防颱因應。

朱立倫提醒區公所等相關單位特別留意土石流潛勢區情形，沿海地區也要注意不該讓釣客、遊客逗留，適逢中秋四天連續假期，水金九的觀光遊客非常多，今天風雨過後，明天民眾還會把握連假最後一天的機會前來遊玩，區公所及清潔隊要辛苦點，加強風災過後的環境復原工作。

根據台大天災中心分析，今天上午十一點淡水河將有暴潮，對東、北海岸及淡水河口影響大，朱立倫也要求市府各局處注重漁船、漁工，尤其是大陸漁工的安置。他強調，中秋連假期間防災工作與平常不同，因為很多市民可能在國內、外旅遊，要求各局處務必提早進行準備、通知。

水門周邊部分道路 紅黃線可停車

交通局昨天下午四點起，開放水門周邊部分道路紅黃線停車，原則上容許十米以上雙側停車之紅黃線路段停車及停止收費，但牽涉停車場出入口、單行道、越堤道、施工區域及路口轉彎處則不開放。

今天上午將暫停收運垃圾

新北市環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，依中央氣象局預測，今天中午風雨最大，因此上午將暫停收運垃圾，下午將視天氣決定恢復或調整收運時間。民眾可以到「新北樂圾車」網站、新北市政府網站及臉書「新北ｉ環保」確認清運時間。

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  • 朱立倫馬不停蹄趕往東北角四區查看防災整備情形。（記者林欣漢攝）

    朱立倫馬不停蹄趕往東北角四區查看防災整備情形。（記者林欣漢攝）

  • 新介壽橋工程目前進行到一半。（記者林欣漢攝）

    新介壽橋工程目前進行到一半。（記者林欣漢攝）

  • 馬勒卡颱風來襲，商家昨天晚間已做好防颱準備。（記者鍾泓良攝）

    馬勒卡颱風來襲，商家昨天晚間已做好防颱準備。（記者鍾泓良攝）

  • 新店警方與區公所人員通知原民部落民眾先行撤離。（記者翁聿煌攝）

    新店警方與區公所人員通知原民部落民眾先行撤離。（記者翁聿煌攝）

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