〈北部〉環境消毒年僅一次 基隆人憂登革熱
2016-09-17
〔記者林欣漢／基隆報導〕民眾反映，基隆市各區鄰里原本春、秋兩季會各進行一次環境消毒工作，但今年改為僅一次，擔心蚊蟲數量變多，向本報陳情希望趕快進行消毒。環保局說，加強清除家戶內外積水容器，消滅病媒蚊孳生源才是有效防治方式，不能全倚賴噴藥。
家住安樂區的民眾指出，環保局原本在春、秋兩季各進行環境消毒一次，可能今年到現在仍沒有登革熱疫情發生，改為只進行一次環境消毒工作，但今年夏天非常炎熱，家人常被叮到「紅豆冰」，希望能恢復為消毒二次。
環局：應清除孳生源 不能全靠噴藥
環保局長賴煥紘表示，防治登革熱最重要原則是清除病媒蚊孳生源，噴藥會產生抗藥性，只是輔助，且環境用藥有一定毒性，噴藥過多會造成環境污染，也危害人體健康。
賴煥紘強調，環保局、衛生局及各區公所，每月都會安排積水容器巡檢工作，衛生局也會進行病媒蚊密度調查，一有發現異狀，會立即通知環保局協助清除孳生源，或進行緊急噴藥、投藥，預先防止疫情發生。
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