〈北部〉基隆城隍爺日巡 刑警抬轎

2016-09-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕接連遇到莫蘭蒂、馬勒卡颱風影響，雞籠城隍文化祭昨天下午仍照常舉行城隍爺日巡遶境活動，各縣市城隍齊聚基隆祈福，議長宋瑋莉與市警局刑大隊長李青泉及刑警們一同參與抬轎，宣導反毒、反詐騙，成為另類焦點。

基隆護國城隍廟建廟距今已有一百九十九年歷史，今年「城隍文化祭」夜巡、日巡活動先後碰到莫蘭蒂、馬勒卡颱風，廟方擲筊請示城隍爺，獲聖筊指示風雨無阻照常舉行，昨天果然晴空萬里，信眾也紛紛提早來到護國城隍廟等候，現場鑼鼓聲、鞭炮聲響徹雲霄，熱鬧非凡。

今年城隍爺日巡遶境活動，有來自松山霞海城隍廟、草屯惠德宮城隍爺、台南土城正統鹿耳門聖母廟等各地城隍齊聚基隆祈福，其中，台中豐原墩腳城隍廟的日式神轎特別吸睛，廟方表示，該日式神轎陣頭是日治時代流傳至今的。

在座前牛頭馬面、七爺、八爺及文武判官的前導下，市警局刑大隊長李青泉及刑警們也首度參與扶轎、抬轎，沿途宣導反詐騙、反毒，成為另類焦點。