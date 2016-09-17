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馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉5林務局人員困山區 直升機救出

2016-09-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕五名林務局的工作人員在莫蘭蒂颱風來臨前五天進入木瓜溪山區進行研究，颱風期間在嵐山工作站避颱，由於山路中斷加上其中有隊員發燒、摔傷狀況，而另個颱風馬勒卡也緊接著往台灣東部前進，前夜向花蓮縣消防局求救，空中勤務總隊昨早出動兩架次直升機把五人分兩次載運下山，送醫後沒有大礙。

花蓮縣消防局指出，受困者為林務局森林資源調查人員，在莫蘭蒂颱風襲台前五天，就已進入花蓮縣秀林鄉銅門池南山區的嵐山工作站進行研究，颱風期間在嵐山工作站避颱，颱風過後因有研究人員發燒、摔傷狀況，加上山區道路已經不良通行，加上下個颱風馬勒卡又要接近，因此在十五日深夜向消防局求助。

縣消防局昨天申請內政部空中勤務總隊支援，空勤接獲通知後，即刻派遣UH-1H直升機NA-517前往山區救援，直升機分兩次先載兩人，後載三人下山，消防局在鯉魚潭潭北停車場出動兩台救護車待命，經初步檢傷後送到醫院觀察沒有大礙。

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