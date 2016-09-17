〈北部〉馬勒卡來襲》基隆今滿潮 低窪地區防淹水
2016-09-17
〔記者盧賢秀／基隆報導〕馬勒卡颱風凌晨風雨加大，暴風圈預計今天中午最接近基隆，基隆港今天上午九點多、晚十點多滿潮，提醒低窪地區民眾提防淹水，基隆市工務處昨天下午四點開始在中山一路、復興路及市府前佈設移動式抽水機預防豪大雨。
台北市政府依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，於昨晚宣布今（十七）日已達停止上班及上課標準。
莫蘭蒂颱風剛走，馬勒卡颱風緊跟而來，昨天上午發布陸上颱風警報，基隆市在下午二點也列入警戒範圍，基隆市災害應變中心在晚上八點提昇為一級開設。
基隆地區昨天太陽高照，儘管風浪較大，上午外木山海岸還有很多民眾游泳和垂釣，消防局副局長陳龍輝表示，下午二點基隆已列入警戒範圍，災害應變中心公告後，海巡人員就勸導停止海上活動。
陳龍輝指出，根據氣象資料，馬勒卡颱風預估基隆總雨量為二百毫米，今天中午左右暴風圈最接近基隆，基隆港潮汐在今天上午九點十九分、晚上十點十一分，提醒低窪地區民眾防範豪大雨。
工務處長張元良指出，昨天下午四點開始在易淹水熱點中山一路及復興路各佈設一台移動式抽水機，市府大門口、碇內抽水站佈設車上待命抽水機，因應調度。
堵南1-1車行地下道逢雨就封閉，工務處也聯繫廠商提前準備。
公路總局基隆工務段段長李佳輯說，今天如果風雨太大，將視雨量和浪襲情況，評估北寧路與濱海公路預警性封路，如果北寧路封路，湖海路也會跟進。
此外，海科館今全日休館不營運。
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