〈北部〉馬勒卡來襲》花蓮戒備 山區村民陸續撤離
2016-09-17
〔記者王錦義／花蓮報導〕強颱莫蘭蒂剛走，中颱馬勒卡緊跟而來，花蓮縣災害應變中心昨中午進入一級開設，下午勸導秀林鄉、萬榮鄉等山區部落撤村，許多村民白天見沒有風雨，都等到傍晚才自行撤離，花蓮縣警察局呼籲居住山上易發生土石流地區或易淹水地區民眾，請配合警消實施預防性撤離。縣府也宣布今天停班停課。
花蓮地區昨白天仍晴空萬里，不少遊客趁中秋連續假期到七星潭、太平洋公園觀浪拍照，海巡署昨早八點半就在七星潭等沿岸地區拉起封鎖線，很多人隔著封鎖線外觀浪。而花蓮秀林鄉、萬榮鄉等位於土石流警戒區域的村落，也在國軍、村長及警方的協助下陸續到各村宣導撤村，由於沒有明顯風雨，許多村民都不願意離開，紛紛向警方表示：「等晚上家人回來就會一起撤離了。」
花蓮縣警局長廖美鈴呼籲說，莫蘭蒂颱風剛離境，大自然影響劇烈，請民眾勿前往山溪、海邊撿拾玫瑰石及漂流木，請民眾減少外出避免發生危險，吉安警分局銅門、水源派出所持續管制入山；用路人注意收聽警察廣播電台最新路況報導，並注意公路預警性封路訊息，遵守封路管制，勿托故或硬闖管制站，免生危害；若有行經涵洞發現有積水狀況時，勿涉險通過，請繞道通行，並立即通知警方拉起封鎖線。
而花蓮市公所清潔隊也把握白天機會，清理莫蘭蒂颱風造成的街頭斷樹跟排水溝垃圾，市長魏嘉賢說，公所人員監守工作崗位，為市民安全努力，上次莫蘭蒂颱風沒有帶來重大災害，但部份地區有淹水情況，馬勒卡颱風朝著東台灣來襲，請大家做好防颱準備，市公所也加緊腳步，在積水區域預做清溝，清掃垃圾與落葉。
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