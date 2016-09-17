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〈北部〉護老樹資產 苗縣府揪「報樹」

2016-09-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣屬山城，目前列管的珍貴老樹有三十株，縣府為維護轄區重要地方文化資產，呼籲鄉親提供相關佐證資料，或填具查報表向縣府提報，以進行受保護樹木的認定與公告程序，優先加強保護，定期健檢、保護樹木生長環境。

農業處說，苗栗縣列管的三十株珍貴樹木，樹種以縣樹樟樹最多，榕樹與雀榕次之，另有茄苳、楓香、刺桐及檬果樹等等； 鄉鎮市則以公館鄉最多，卓蘭鎮、銅鑼鄉及南庄鄉次之。

這些列管珍貴樹木多數為老樹，最具代表性的，要算是銅鑼興隆國小的樟樹，推估樹齡超過八百年以上，是地方精神堡壘。

為照顧這些珍貴老樹，縣府也徵求「老樹守護員」，歡迎熱心生態保育的鄉親加入，一起守護老樹健康。

農業處說，行政院農委會五月發布施行「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」，凡是具有生態、生物、地理、景觀、文化、歷史、教育、研究、社區及其他重要意義的森林以外群生竹木、行道樹或單株樹木，縣府都歡迎提報，認定符合相關法令規定的樹木，都會造冊公告，優先加強保護。

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  • 山城苗栗縣目前列管的珍貴老樹有30株，縣府歡迎鄉親持續提報，圖為公館鄉五穀村的珍貴老樹「千年連理枝樟樹」。（記者張勳騰攝）

    山城苗栗縣目前列管的珍貴老樹有30株，縣府歡迎鄉親持續提報，圖為公館鄉五穀村的珍貴老樹「千年連理枝樟樹」。（記者張勳騰攝）

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