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〈北部〉竹市》玻藝節工坊 美大師傳技藝

2016-09-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市國際玻璃藝術節今天起到二十一日舉辦玻璃創作工作坊，邀請美國玻璃藝術家史考特．奇可．瑞斯基（Scott Chico Raskey），與報名獲得甄選的台灣工藝造型與美術設計相關科系學子共同創作，現身傳授玻璃經典設計與現代技法的融合技巧。

新竹市文化局說，史考特．奇可．瑞斯基高中畢業就立志學習吹製玻璃，擁有超過二十年創作經驗，在美國西雅圖設立玻璃工作室，他的現代風格作品遍布國際各地畫廊，享譽全美。

兩年舉辦一次的國際玻璃藝術節，今年邁入第十一屆，適逢新竹公園百歲生日，以「舉杯喝采」為主題，在新竹公園內的玻璃工藝博物館與原中廣、氣象站，分別打造晶彩雲集館、金玻幻影館、喝采生活館等三大主題館，展出一百多位國內外藝術家、兩百多件玻璃藝術創作。

此外，還有湖畔料亭文創區、玻璃藝術家示範表演、假日戶外藝文音樂會、親子DIY等活動。每天晚上七到八點（六、日晚上七到九點）在風城願景館，並有情調浪漫、氣氛悠閒的「風城爵士吧」，邀請爵士樂團現場演出，除了九月二十五日及十月八日兩場須事先購票，其他場次免費入場。

十月月十日閉幕當天，則邀請來自丹麥的國際知名爵士女伶席絲史東（Sidsel Storm）演出。

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  • 新竹市國際玻璃藝術節「國際玻璃大師–玻璃創作工作坊」，邀請美國玻璃藝術大師史考特．奇可．瑞斯基（Scott Chico Raskey），與台灣年輕學子共同切磋創作。（記者王駿杰翻攝）

    新竹市國際玻璃藝術節「國際玻璃大師–玻璃創作工作坊」，邀請美國玻璃藝術大師史考特．奇可．瑞斯基（Scott Chico Raskey），與台灣年輕學子共同切磋創作。（記者王駿杰翻攝）

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