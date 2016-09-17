〈北部〉承父遺志 大叔回鄉種無毒香蕉
2016-09-17
〔記者廖雪茹／新竹報導〕挖土機出租業者黃世煌，為了讓在南投縣國姓鄉種香蕉的父親寬心，八年來奔波竹北與國姓兩地，載運香蕉到竹北新農民市場等地販售；父親過世後，他決定轉行接手農園，並推廣無毒農法，完成父親遺願，也讓客人吃得安心。
「做事情一定要使用工具，用機器賺錢，用人情賺錢！」這是父親在黃世煌十歲時對他說的話，沒想到，這句話讓他一輩子受用。黃世煌退伍後，先進在紡織業，升任課長時，發揮人事管理能力；之後轉行挖土機出租業，善用機器為自己工作。
黃世煌說，父親辛苦栽種三甲多香蕉，他和妻子蘇美玉經常回老家幫忙收成，但價格一度慘跌，只能以低價賣給批發商。後來，妻子得知竹北農會開設新農民市場，九十八年起，他每週返鄉載運香蕉，協助催熟、銷售，收入再交給父親，讓老人家安心。
黃世煌的父親在一○一年底過世前，特別交代五個兒子不賣田地。為了完成父親遺願，不讓蕉園荒廢，黃世煌決定放下工作，回老家務農。
「務農沒常識、沒知識，我拚命努力學習，就不被任何環境打敗！」想起父親常說的話，黃世煌從零學起，晚上到社大進修吸收新知，成立社團與同好交流，週末再回竹北陪伴妻兒。
黃世煌說，他的苗豆農園採益菌農法，香蕉通過檢驗無毒物殘留，對客戶負責，全心務農後，每天都過得充實又快樂！
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