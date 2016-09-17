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〈北部〉下雪「凍長」 南庄木瓜收成遲到

2016-09-17

原8月採收 慢了一個月

〔記者許展溢／南庄報導〕苗栗縣南庄鄉每年八到十二月是紅妃木瓜產季，皮薄、肉厚甜度高，但今年初遭受嚴重寒害波及，木瓜至今還是綠成一片，始終無法成熟。南庄鄉農會總幹事陳乾安說，原本八月就可採收開賣，農民無奈只能看天吃飯，延遲到中秋節前後才採收，卻怕氣候再鬧異常，又影響收成。

陳乾安說，南庄鄉木瓜栽種面積約五公頃，有一個產銷班，共十五個人，如果管理優良，一分地通常可採收兩萬至三萬斤，但年初的一場雪，讓木瓜生長遲緩，無法如期在暑假採收、銷售。

上市到年底 怕天氣攪局

他說，紅妃木瓜皮薄肉厚、香甜多汁又營養，瓜農們都盼望著大收成，趕在最熱暑假季節上市，製成木瓜牛奶、冰沙及各式料理，生長期卻遭受寒害，原本預計一個月前就可採收、開賣，如今延到中秋節前後。

「就怕天氣再攪局！」陳乾安說，今年許多農作物都受寒害影響，南庄木瓜不但生長遲緩，部分果粒不如以往大顆，銷售預估會掉落兩成，只希望接下來別再受颱風、寒流波及，讓農民可如期順利收成。

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  • 南庄鄉紅妃木瓜因為年初下雪，生成遲緩，收成沒能趕上8月暑假旺季，南庄鄉農會總幹事陳乾安說，靠天吃飯的農民只能苦哈哈。（記者許展溢攝）

    南庄鄉紅妃木瓜因為年初下雪，生成遲緩，收成沒能趕上8月暑假旺季，南庄鄉農會總幹事陳乾安說，靠天吃飯的農民只能苦哈哈。（記者許展溢攝）

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