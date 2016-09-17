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〈北部〉《幼兒園抱怨》訪查腸病毒 態度惹議

2016-09-17

〔記者李容萍／桃園報導〕新學年剛開學，學生之間的互動增加，家長擔心腸病毒疫情發威，市府衛生局也緊盯監控，但有部分幼兒園抱怨衛生局每隔兩週就訪查一次，每次約兩小時，若沒人請假還會質疑園方說謊，好像「沒有腸病毒個案就來查你」；對此，衛生局強調，訪查確有必要，會要求稽查人員改善態度，以免引起誤會。

衛生局疾病管制科代理科長林國甯表示，市內幼兒園和托育機構未依規定通報腸病毒疫情、未依規定停課的比例偏高，相較去年全年有六家被懲處，今年至今已有多達二十八家因未依規定通報或停課而受罰，實地訪查確有必要，但會要求稽查人員改善技巧和態度，以免誤會。

林國甯說，桃園市嚴格執行腸病毒稽查作業，這是考量腸病毒七十一型最容易引起感染併發重症，嚴重可能留下後遺症、甚至危及性命。衛生局評估暑假期間的腸病毒疫情趨於緩和，已將原訂七日未通報即訪查的規定，調整為十四日，用意是避免造成幼兒園的困擾，也感謝各幼兒園齊心協助防疫，市內腸病毒急診就診比例在開學後已明顯下降。

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