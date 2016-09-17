〈北部〉《高科技稽查》 龜山工業區 陳情減少

2016-09-17

〔記者陳昀／桃園報導〕龜山工業區在六、七月時，持續有居民陳情夜間散發惡臭，市府環保局單週曾接獲多達五十七件陳情案，因而成立專案小組，派員在可疑工廠附近駐點，利用高科技儀器稽查，兩個多月來已裁罰十二次、罰鍰總金額達一百二十萬元；環保局表示，複查後，違規業者已改善，九月至今僅接獲三件陳情，專案已奏效。

環保局環境稽查科科長林立昌表示，近期空污陳情案以龜山工業區為最大宗，專案小組針對該區數家可疑公司，在陳情頻率較高的夜間及凌晨時段，進行無預警稽查，六月下旬至今已查獲十二家違規，依法告發並要求限期改善，複查後都已改善。

林立昌指出，因臭味無色、無形，來源追查不易，且出現時間不固定，專案小組與當地里長及經常反映的民眾建立聯繫窗口，設立二十四小時聯絡專線，掌握稽查效率並運用高科技儀器追查。

包括「攜帶式傅立葉轉換紅外線光譜儀」可偵測未知氣體所含的主要化合物，進而鎖定特定排放的可疑工廠；透過「紅外線熱顯像儀」偵測可疑工廠具熱源、溫度差的製程和管線，是否異常洩漏、逸散；以「光離子化偵測器」就近偵測洩漏點，具體找出違規情形。

住在龜山工業區附近的吳姓居民表示，最近確實較少聞到臭味了，但每年夏天都深受臭味所擾，希望環保局持續稽查並有效控管工廠，以免又故態復萌。

林立昌說，環保局非常重視民眾檢舉案件，民眾可多加利用免付費報案專線：0800-066-666，環保局陳情檢舉專線：462-6508。