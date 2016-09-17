〈北部〉颱風又來亂 地景藝術節今暫停
2016-09-17
〔記者李容萍／桃園報導〕正在新屋、八德兩區展出的「桃園地景藝術節」，昨因中秋連假且天候不錯，市府文化局統計，兩區單日共湧入約十萬人次的參觀人潮；市府宣布，依據中央氣象局發布的颱風警報及風雨預測資料，桃園市今天未達停止上班、停止上課標準；但考量馬勒卡颱風的陸上警報已發布，市府表示，為顧及遊客安全，今天活動暫停一天，交通接駁車停駛。
今天未達停止上班、上課標準
市長鄭文燦昨下午前往新屋展區視察防颱工作，指示加強藝術作品的固定及置重措施，呼籲民眾不要貿然前來，等颱風過後、展區重新開放時再來欣賞。
昨天是「桃園地景藝術節」自九日開展以來，單日參觀人次最多的一天，新屋展區禁止汽、機車通行的綠色隧道，出現騎乘協力車和自行車遊逛的車潮。
受到馬勒卡颱風影響，原訂今天出團的新屋、八德「社區小旅行」取消，已報名的民眾可更改至其他梯次或辦理退費；今天的「玩地景」主題活動「海闊天空」，將延後舉辦；在八德陂塘自然生態公園舉行的地景環境劇場「戀戀八塊厝」、「陂塘草地音樂會」也延期舉行，演出日期將另行公告。
中秋四天連假卻接連遇到莫蘭蒂、馬勒卡兩個颱風，搗亂許多人的出遊計畫，趁著昨天好天氣，大溪、復興和龍潭一帶的風景區、遊樂區都湧現遊客。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
承父遺志 大叔回鄉種無毒香蕉
挖土機出租業者黃世煌，為了讓在南投縣國姓鄉種香蕉的父親寬心，八年來奔波竹北與國姓兩地，載運香蕉到竹北新農民市場等地販售；父親過世後，他決定轉…
網友回應
熱門新聞
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 國民黨籌措財源 動黨史文物腦筋
- 日相安倍母親 邀謝長廷參觀書畫展
- 自由廣場》菁英私校生就是吃香
- iPhone 7開賣 送機票、Apple Watch搶客
- 自由廣場》歐洲與南亞不偏廢
- 自由廣場》一元哥怪現象
- 愛黛兒專職當媽 10年不辦巡演
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化
- iPhone7遠傳大利多 三頻網速飆快
- 「青少年純潔騙殺全國」 塗鴉怪僧屏東落網
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 社論》蔡英文應該說「不」了
- 3萬國有宿舍 退休人員無償占用逾4千戶
- 美眾議員提案 促美台高層互訪
- 美祭天價罰金 德銀股價重挫
- 商用不動產轉買為租 商圈價下修 租賃熱度增
- 英承晞瘋寶可夢 粉絲餵食收服
- 允將行旅 近雙捷交會大慶站
- 金融股陷泥淖 盈轉虧、虧更多
- 中國釋放遭拘加國公民 疑有條件交換
- 看問題》G20後的習近平
- 壽險大咖西進 逾半慘虧
- 全球最長閃電 放閃322公里
- 林口家樂福生活圈 機能漸完善 移居人口增
- 自由廣場》台灣太多神經病
- 芳香日日 林南街19號
- 新iPhone全球開賣 果粉既興奮又沮喪
- U23台灣培訓隊 赴日交流首勝
- 大藝墅家 龍潭社區型電梯豪墅
- 巨人幫一把 小熊稱霸國聯中區
- 舒淇香港自嗨同框彭于晏 趕在颱風前回娘家
- 「非典」林益全想贏 點他個措手不及
- 無水斷電又缺油 小琉球撐過50小時
- 創業天使計畫 10億額度見底
- 王彩樺第一次獻給郭子乾 － 30年老友嘴對嘴 來真的
- 隋棠兒子剛滿周歲 就爆懷女Lucy
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US bill seeks to allow high-level Taiwanese visits
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉颱風又來亂 地景藝術節今暫停
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分