| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉颱風又來亂 地景藝術節今暫停

2016-09-17

〔記者李容萍／桃園報導〕正在新屋、八德兩區展出的「桃園地景藝術節」，昨因中秋連假且天候不錯，市府文化局統計，兩區單日共湧入約十萬人次的參觀人潮；市府宣布，依據中央氣象局發布的颱風警報及風雨預測資料，桃園市今天未達停止上班、停止上課標準；但考量馬勒卡颱風的陸上警報已發布，市府表示，為顧及遊客安全，今天活動暫停一天，交通接駁車停駛。

今天未達停止上班、上課標準

市長鄭文燦昨下午前往新屋展區視察防颱工作，指示加強藝術作品的固定及置重措施，呼籲民眾不要貿然前來，等颱風過後、展區重新開放時再來欣賞。

昨天是「桃園地景藝術節」自九日開展以來，單日參觀人次最多的一天，新屋展區禁止汽、機車通行的綠色隧道，出現騎乘協力車和自行車遊逛的車潮。

受到馬勒卡颱風影響，原訂今天出團的新屋、八德「社區小旅行」取消，已報名的民眾可更改至其他梯次或辦理退費；今天的「玩地景」主題活動「海闊天空」，將延後舉辦；在八德陂塘自然生態公園舉行的地景環境劇場「戀戀八塊厝」、「陂塘草地音樂會」也延期舉行，演出日期將另行公告。

中秋四天連假卻接連遇到莫蘭蒂、馬勒卡兩個颱風，搗亂許多人的出遊計畫，趁著昨天好天氣，大溪、復興和龍潭一帶的風景區、遊樂區都湧現遊客。

廣告
  • 昨天好天氣，桃園地景藝術節展出作品「永生海」吸引參觀人潮。（記者李容萍攝）

    昨天好天氣，桃園地景藝術節展出作品「永生海」吸引參觀人潮。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
承父遺志 大叔回鄉種無毒香蕉

挖土機出租業者黃世煌，為了讓在南投縣國姓鄉種香蕉的父親寬心，八年來奔波竹北與國姓兩地，載運香蕉到竹北新農民市場等地販售；父親過世後，他決定轉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：〈北部〉颱風又來亂 地景藝術節今暫停


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.