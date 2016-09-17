〈北部〉颱風又來亂 地景藝術節今暫停

2016-09-17

〔記者李容萍／桃園報導〕正在新屋、八德兩區展出的「桃園地景藝術節」，昨因中秋連假且天候不錯，市府文化局統計，兩區單日共湧入約十萬人次的參觀人潮；市府宣布，依據中央氣象局發布的颱風警報及風雨預測資料，桃園市今天未達停止上班、停止上課標準；但考量馬勒卡颱風的陸上警報已發布，市府表示，為顧及遊客安全，今天活動暫停一天，交通接駁車停駛。

今天未達停止上班、上課標準

市長鄭文燦昨下午前往新屋展區視察防颱工作，指示加強藝術作品的固定及置重措施，呼籲民眾不要貿然前來，等颱風過後、展區重新開放時再來欣賞。

昨天是「桃園地景藝術節」自九日開展以來，單日參觀人次最多的一天，新屋展區禁止汽、機車通行的綠色隧道，出現騎乘協力車和自行車遊逛的車潮。

受到馬勒卡颱風影響，原訂今天出團的新屋、八德「社區小旅行」取消，已報名的民眾可更改至其他梯次或辦理退費；今天的「玩地景」主題活動「海闊天空」，將延後舉辦；在八德陂塘自然生態公園舉行的地景環境劇場「戀戀八塊厝」、「陂塘草地音樂會」也延期舉行，演出日期將另行公告。

中秋四天連假卻接連遇到莫蘭蒂、馬勒卡兩個颱風，搗亂許多人的出遊計畫，趁著昨天好天氣，大溪、復興和龍潭一帶的風景區、遊樂區都湧現遊客。