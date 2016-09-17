〈北部〉防颱 市長關切機捷行控中心
2016-09-17
〔記者謝武雄、鄭淑婷／桃園報導〕馬勒卡颱風來勢洶洶，市長鄭文燦昨前往桃園大眾捷運公司視察機場捷運行控中心、維修廠，他表示，台北市比桃園市更早進入暴風圈，機場捷運路線長達五十一公里，A1站就設在台北巿，行控中心掌握颱風動態，要和台北市同步，並防止隧道和地下車站進水、維持電力系統穩定，當平均風力達十級以上，測試運轉的列車將停駛。
鄭文燦昨首先聽取行控中心主任謝志成的簡報，簡報指出，平均風力八級時，列車會降速至時速四十公里；若瞬間風力達十一級或十分鐘內的平均風力達十級，列車將停駛。鄭文燦指示確保營運安全，嚴防地下車站、隧道進水，維持電力系統穩定等。
他隨後前往維修廠視察「列車出軌檢修演習」，對桃捷維修人員模擬列車出軌狀況，熟練地使用油壓千斤頂、為電車裝上滾輪，迅速排除出軌狀況，表示肯定。
另外，桃園市已列入馬勒卡颱風的陸上警戒區域，市府災害應變中心昨天一級開設。鄭文燦指示，因應山區豪大雨，消防局兩車七人已提前進駐復興區，區公所也強制撤離遊客，並柔性勸導居民撤離，但只要雨量達到警戒標準就強制撤離；桃園機場公司人員也列席應變中心，鄭文燦提醒說，「這次不可再淹水了！」
因應馬勒卡颱風，桃園市各消防分隊昨陸續完成機具整備作業，各登山口及海域禁止遊客靠近；水務局表示，已和桃機公司建立LINE群組，即時協商颱風狀況，全市淹水通報可上「水情App」查詢。
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