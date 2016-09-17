〈北部〉八德豐德路旁600戶社宅 109年底完工
占地近一公頃 明年底開工
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府規劃八德區興仁段六二一、六二四地號（八德三號基地）社會住宅，採專案管理監造（ＰＣＭ）加上統包模式，八德三號基地占地近一公頃，可興建六百戶，預計投入二十三億元，明年底開工、一○九年底完工。
市府住宅發展處處長曾榮英表示，八德三號基地占地二九八三坪，南側連接五十公尺寬的豐德路、東臨中山路、北臨興仁路，基地鄰近捷運綠線G01站預定地、八德區公所、八德國中、八德國小，生活機能健全。
規劃3種房型 最大22至25坪
曾榮英說，八德三號基地將投入二十三億元，預計一○九年底完工，屆時可提供至少六百戶的社會住宅，規劃一房、二房、三房等三種房型，預估實坪分別是九至十一坪、十六至十八坪、二十二至二十五坪。
市府選定桃園中路、八德、中壢、蘆竹等十處基地興建社會住宅，其中，中路一號、三號及四號、八德二號、蘆竹一號等五處基地，採設計監造後的工程發包方式；中路一號、八德二號進度較快，目前已完成建照申請，住宅處已規劃第二階段工程發包。
至於中路二號、八德一號及三號、蘆竹二號、中壢一號等五處基地，則採專案管理後統包方式處理，ＰＣＭ廠商只提出業主需求並負責日後監造，建照部分由統包商處理。中路二號基地的進度最快，已完成統包商招標工程，預計今年底動工；中壢一號、蘆竹二號基地也在規劃統包招商作業，預估今年底上網。
中路一號、二號、三號、四號基地都位於中路重劃區內，共興建九七○戶；八德一號、二號、三號基地都在八德擴大都市計畫內，共興建一二三○戶；中壢一號基地位於中壢東寮段，興建九百戶；蘆竹一號、二號基地位於大竹地區，興建四四○戶。
市府都市發展局局長盧維屏表示，目前規劃的戶數都是預估最小量，未來在設計完成後，數量還會增加，預估這十處基地共有四千戶社會住宅。
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