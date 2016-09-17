〈中部〉中秋夜不平靜 嘉市飆車隊炸傷2民眾

2016-09-17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕中秋夜，嘉市街頭出現10多輛飆車族車隊流竄，沿途施放煙火，不僅深夜擾民，還造成2位無辜民眾在婚紗店門口烤肉時，遭煙火爆裂波及炸傷；警方表示，針對飆車族行為已調閱路口監視器「以車追人」，鎖定一輛白色自小客涉案，正找尋車主到案說明。

2名傷者分別是施姓女子（43歲）左腳挫傷流血、王姓男子（29歲）雙手雙腳多處燒燙傷，就醫後已出院。

嘉市前年就有飆車族趁著中秋夜在街頭亂射煙火，造成3位民眾於住家前遭高空煙火爆裂波及炸傷，嘉市警消等單位今年雖組成聯合小組嚇阻並進行蒐證，但仍引來民眾質疑市府未有效取締。

對此，嘉市副市長侯崇文強調，他會要求相關單位拿出更積極作為，防止飆車族聚集滋事，保障市民生命安全。