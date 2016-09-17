| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉中秋夜不平靜 嘉市飆車隊炸傷2民眾

2016-09-17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕中秋夜，嘉市街頭出現10多輛飆車族車隊流竄，沿途施放煙火，不僅深夜擾民，還造成2位無辜民眾在婚紗店門口烤肉時，遭煙火爆裂波及炸傷；警方表示，針對飆車族行為已調閱路口監視器「以車追人」，鎖定一輛白色自小客涉案，正找尋車主到案說明。

2名傷者分別是施姓女子（43歲）左腳挫傷流血、王姓男子（29歲）雙手雙腳多處燒燙傷，就醫後已出院。

嘉市前年就有飆車族趁著中秋夜在街頭亂射煙火，造成3位民眾於住家前遭高空煙火爆裂波及炸傷，嘉市警消等單位今年雖組成聯合小組嚇阻並進行蒐證，但仍引來民眾質疑市府未有效取締。

對此，嘉市副市長侯崇文強調，他會要求相關單位拿出更積極作為，防止飆車族聚集滋事，保障市民生命安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
福井食堂鐵道文物館 日客愛朝聖

彰化縣社頭鄉「福井食堂」老闆陳朝強是個標準的鐵道迷，店內收藏上萬件鐵道文物，五年前有日本電視節目前來採訪，自此日本遊客不斷，昨天日本新幹線鐵…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：〈中部〉中秋夜不平靜 嘉市飆車隊炸傷2民眾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.