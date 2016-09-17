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〈中部〉開賓士違停 車手「野豬騎士」栽了

2016-09-17

取熱門手遊當代號

〔記者許國楨／台中報導〕曹姓男子被詐團吸收當車手，取熱門手遊「野豬騎士」做代號，一個多月來開著賓士車四處提領贓款都沒曝光，卻也因此失去戒心，還兼營人頭易付卡轉售營利，10日因違停又在車內拉K遇警攔查，當街被起出50張銀聯卡及易付卡，讓員警忍不住揶揄：「野豬騎士栽了。」

台中市警局保安警察大隊特勤中隊當晚10點多巡經北區瀋陽路二段，發現一部白色賓士車違規占用車道，前往取締，卻見25歲的曹姓駕駛神色異常慌張，且一搖下車窗，車內不時散發陣陣濃臭K味，立即要求曹男下車受檢。

占車道又拉K被逮

警方隨後在車內左後方座位發現一包黃色宅急便包裹，曹男表示是要拿到超商去寄物，卻在警方詢問該包裹內容物時支支吾吾說不出個所以然，警方直覺有異觸摸包裹疑似大量卡片，經打開果見32張銀聯卡。

警方隨後又在曹男隨身包包、車內中央扶手處發現人頭易付卡18張、現金9萬8000元、解碼器、存摺、K盤等贓證物，將他帶回偵辦。曹男警訊中供稱，因缺錢自8月初被吸收當車手，負責將提領到的贓款轉交詐欺集團，每次有1500元代價，至今共獲利約2萬元。

另他也購買人頭易付卡轉售營利賺取價差，因為1個多月來都沒曝光導致失去戒心，加上拉K後恍神壓根忘了上游千萬不要違停的警告，才會當街栽了跟頭；警方則在訊後將全案依詐欺等罪嫌送辦。

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  • 曹男開賓士車四處提領贓款。（記者許國楨翻攝）

    曹男開賓士車四處提領贓款。（記者許國楨翻攝）

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