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〈中部〉泰雅文化之美 博屋瑪學童赴澳演出

2016-09-17

〔記者張軒哲／台中報導〕雪梨台灣日嘉年華邀請台灣各界的優秀技藝保存者與藝文團隊赴澳洲參訪、交流，台中市聲五洲戲偶劇團及博屋瑪國小獲邀。市議員王立任也隨團參訪，他感謝各界贊助經費，讓偏鄉學童能在海外宣傳泰雅文化之美。

此活動由澳洲台灣嘉年華理事會主辦，邀請來自台灣的八家將臉譜、畫糖人、捏麵人、鹿港春花宴團隊、泰雅風情藝術團等赴澳洲交流，和平區博屋瑪國小派出十名學童與會。

王立任表示，這次是博屋瑪國小第一次出國交流，十名六年級學童首度出國，大家從搭飛機開始就很興奮，對雪梨城市風情充滿好奇；很感謝澳洲理事會給予台中在地團體這次機會，雖然學校、劇團在旅費上遭遇些許困難，但最終順利成行，特別感謝外交部、文化部、市府教育局與原民會的幫忙。

博屋瑪國小學童以口簧琴與傳統古調向澳洲人民展現泰雅文化，並前往當地三所主流學校進行交流，雖然語言不通，但學生仍大方地試著與當地學生溝通，教他們吹口簧琴，以文化打破語言隔閡。嘉年華當日，除了歌舞展演之外，學生亦協助賣泰雅部落廚房的編織品、與外國人接觸，並參觀雪梨城市風光，眼界大開。

學童李函毓表示，讓澳洲民眾認識泰雅文化，同時也能看到他國的文化，覺得很有趣，希望下次能再參加一次嘉年華的活動。

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  • 博屋瑪國小學童在澳洲販售泰雅編織品。（記者張軒哲翻攝）

    博屋瑪國小學童在澳洲販售泰雅編織品。（記者張軒哲翻攝）

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