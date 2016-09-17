〈中部〉牛罵頭4老樹瀕死 文資處擬移除
2016-09-17
〔記者張軒哲／台中報導〕清水區牛罵頭遺址文化園區樹木發生褐根病疫情，四棵老樹褐根病嚴重，市府文資處與農業局邀請林試所樹木專家現場會勘，確認樟樹、櫸木、榕樹共四棵感染褐根病瀕臨死亡，且有傾倒傷人之虞，文資處將提報審議委員會，儘快移除老樹。
位於鰲峰山的清水牛罵頭遺址文化園區是由廢棄營區改建，近年經文資處整理規劃後，成為遊客造訪鰲峰山參觀的景點之一，尤其從園區觀景平台可更近距離鳥瞰清水平原景色。拍瀑拉文化基地籌備處正在園區規劃主題策展、導覽解說及販售文創商品，預計十月對外開放營運，將會吸引更多人潮。
清水牛罵頭遺址文化園區多棵老樹近期褐根病疫情蔓延，有的樹幹呈現空心狀，岌岌可危，市議員楊典忠邀集文資處與農業局會勘，經林試所樹木專家現場確認包含樟樹、櫸木、榕樹共四棵感染褐根病瀕臨枯死，其中有一棵榕樹還架起防護支撐主幹。
楊典忠表示，牛罵頭遺址文化園區生態豐富，老樹眾多，遭褐根病侵襲而罹病樹木應該儘速妥處，由於鄰近面積廣大的鰲峰山公園，公園管理單位也應該追蹤褐根病群聚感染有無擴大情事，而未來鰲峰山公園與牛罵頭園區樹木管理、維護與棲地改善都要逐年落實。
文資處指出，怕老樹傾倒壓傷遊客，會儘快提報審議委員會，將四棵老樹移除。
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