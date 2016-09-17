〈中部〉圍籬擋住生意 仁化路下水道趕工

2016-09-17

〔記者陳建志／大里報導〕大里區仁化路過去因排水不及，不但兩旁住家飽受淹水之苦，就連仁化派出所都成受災戶，市府水利局為此闢設下水道銜接美群路下水道方便排水，並在商家前圍起圍籬，店家抱怨生意大受影響，希望加快施工腳步，並減免營業稅，市議員林碧秀接獲陳情進行協調，決定將施工時間延至晚間八點，讓工程早日完工。

大里區仁化路從仁化工業區到大里工業區的工業路口，過去只靠側溝排水，每逢大雨排水不及，不但雨水從側溝孔蓋溢出造成路面淹水，甚至沖進兩旁工廠、住家，就連仁化、鳳凰路口的仁化派出所都被水圍困。

水利局斥資四千多萬元，在仁化工業區和工業路間闢設約六百公尺長下水道，銜接美群路下水道，目前正從上下游分頭施工，不過上週包商在工業四路和工業五路間圍起施工圍籬，將整排商家門面全擋住，店家抱怨生意大受影響。

林碧秀表示，商家向她陳情，對於市府進行下水道工程能理解、支持，但因施工期間長達一個多月，經協調要求將原定八點半到四點半的施工時間延長到晚間八點，早日完工撤除圍籬，並希望受影響期間能減免營業稅。

水利局科長柯玉川表示，因為施工需要才會圍上圍籬，該路段預計十月廿日完工，若附近民眾都有共識，會協調將施工時間延長到晚上八點，也會發文給國稅局，替商家爭取減免稅金。