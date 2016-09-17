| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉圍籬擋住生意 仁化路下水道趕工

2016-09-17

〔記者陳建志／大里報導〕大里區仁化路過去因排水不及，不但兩旁住家飽受淹水之苦，就連仁化派出所都成受災戶，市府水利局為此闢設下水道銜接美群路下水道方便排水，並在商家前圍起圍籬，店家抱怨生意大受影響，希望加快施工腳步，並減免營業稅，市議員林碧秀接獲陳情進行協調，決定將施工時間延至晚間八點，讓工程早日完工。

大里區仁化路從仁化工業區到大里工業區的工業路口，過去只靠側溝排水，每逢大雨排水不及，不但雨水從側溝孔蓋溢出造成路面淹水，甚至沖進兩旁工廠、住家，就連仁化、鳳凰路口的仁化派出所都被水圍困。

水利局斥資四千多萬元，在仁化工業區和工業路間闢設約六百公尺長下水道，銜接美群路下水道，目前正從上下游分頭施工，不過上週包商在工業四路和工業五路間圍起施工圍籬，將整排商家門面全擋住，店家抱怨生意大受影響。

林碧秀表示，商家向她陳情，對於市府進行下水道工程能理解、支持，但因施工期間長達一個多月，經協調要求將原定八點半到四點半的施工時間延長到晚間八點，早日完工撤除圍籬，並希望受影響期間能減免營業稅。

水利局科長柯玉川表示，因為施工需要才會圍上圍籬，該路段預計十月廿日完工，若附近民眾都有共識，會協調將施工時間延長到晚上八點，也會發文給國稅局，替商家爭取減免稅金。

廣告
  • 市府水利局進行仁化路下水道工程，近日在工業四路、五路間圍上圍籬，店家抱怨生意大受影響，希望加快施工腳步。（記者陳建志攝）

    市府水利局進行仁化路下水道工程，近日在工業四路、五路間圍上圍籬，店家抱怨生意大受影響，希望加快施工腳步。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
福井食堂鐵道文物館 日客愛朝聖

彰化縣社頭鄉「福井食堂」老闆陳朝強是個標準的鐵道迷，店內收藏上萬件鐵道文物，五年前有日本電視節目前來採訪，自此日本遊客不斷，昨天日本新幹線鐵…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：〈中部〉圍籬擋住生意 仁化路下水道趕工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.