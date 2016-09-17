〈中部〉首屆國際踩舞祭 市長：歡迎來尬舞
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市首辦國際踩舞祭，並選在中秋連假登場，十六日晚上在台灣大道市府廣場由前夜祭揭開序幕，日本三大知名表演團體及全台十二所大專院校、高中職學生以舞蹈炒熱現場氣氛。市長林佳龍表示，國際踩舞祭未來將年年舉行，「歡迎大家來尬舞」。
台中國際踩舞祭昨晚在林佳龍、交通部觀光局代理局長劉喜臨等人擊鼓後正式展開前夜祭，日本三重縣津市的安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市JYO（笑）、北海道札幌市KITA SUBARU（北昴）相繼登台演出，舞者們絢麗的舞衣、強力而敏捷的舞步搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰；其後文化大學、華岡藝校、文華高中、青年高中等校舞蹈團接力上台，舞蹈分別融合傳統戲曲、廟會陣頭、原住民文化創作音樂等，各具特色。
日本團隊在夜祭前也共同拜會林佳龍，雙方為兩地文化觀光交流相互表達感謝，並期盼未來能進一步合作。
林佳龍：未來將年年舉行
林佳龍表示，台中國際踩舞祭今年是第一屆，融合踩街與舞蹈，未來每年將在中秋節前後舉行，讓台中市變得很不一樣，也期待這個活動舉辦後，十二所台灣高中、大學踩舞隊成為種子，帶領踩舞在台灣遍地開花，讓踩街文化在台灣有新的發展。他也說，他觀察到日本踩街文化非常豐富，有自創的舞蹈、音樂、服裝、口號，都融入地方特色，未來期待透過踩舞交流，創造台日更緊密的合作關係。
市府觀旅局表示，日本北海道每年有兩大祭典，一個是冬天的雪祭，另一就是YOSAKOI索朗祭，平均每年超過一百八十萬人次前往北海道看索朗祭。在日本要購票入場才能看到的踩街表演，現在到台中就可一睹風采。
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標題：〈中部〉首屆國際踩舞祭 市長：歡迎來尬舞
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