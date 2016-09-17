| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉首屆國際踩舞祭 市長：歡迎來尬舞

2016-09-17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市首辦國際踩舞祭，並選在中秋連假登場，十六日晚上在台灣大道市府廣場由前夜祭揭開序幕，日本三大知名表演團體及全台十二所大專院校、高中職學生以舞蹈炒熱現場氣氛。市長林佳龍表示，國際踩舞祭未來將年年舉行，「歡迎大家來尬舞」。

台中國際踩舞祭昨晚在林佳龍、交通部觀光局代理局長劉喜臨等人擊鼓後正式展開前夜祭，日本三重縣津市的安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市JYO（笑）、北海道札幌市KITA SUBARU（北昴）相繼登台演出，舞者們絢麗的舞衣、強力而敏捷的舞步搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰；其後文化大學、華岡藝校、文華高中、青年高中等校舞蹈團接力上台，舞蹈分別融合傳統戲曲、廟會陣頭、原住民文化創作音樂等，各具特色。

日本團隊在夜祭前也共同拜會林佳龍，雙方為兩地文化觀光交流相互表達感謝，並期盼未來能進一步合作。

林佳龍：未來將年年舉行

林佳龍表示，台中國際踩舞祭今年是第一屆，融合踩街與舞蹈，未來每年將在中秋節前後舉行，讓台中市變得很不一樣，也期待這個活動舉辦後，十二所台灣高中、大學踩舞隊成為種子，帶領踩舞在台灣遍地開花，讓踩街文化在台灣有新的發展。他也說，他觀察到日本踩街文化非常豐富，有自創的舞蹈、音樂、服裝、口號，都融入地方特色，未來期待透過踩舞交流，創造台日更緊密的合作關係。

市府觀旅局表示，日本北海道每年有兩大祭典，一個是冬天的雪祭，另一就是YOSAKOI索朗祭，平均每年超過一百八十萬人次前往北海道看索朗祭。在日本要購票入場才能看到的踩街表演，現在到台中就可一睹風采。

廣告
  • 台中市首辦國際踩舞祭，來自北海道的踩舞表演團體相繼登台演出，舞者們絢麗的舞衣、強力而敏捷的舞步搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰。（記者張菁雅攝）

    台中市首辦國際踩舞祭，來自北海道的踩舞表演團體相繼登台演出，舞者們絢麗的舞衣、強力而敏捷的舞步搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
貨轉中心市地重劃案 嘉義縣市施工恐難同步

「嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃案」經嘉義縣、市政府合作向內政部提案獲核復同意辦理，上月，兩縣市政府同步公告實施細部計畫，對於同時進行規劃設計，兩縣市政府達成初步共識，但在後續施工部分仍待討論。同…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：〈中部〉首屆國際踩舞祭 市長：歡迎來尬舞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.