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〈中部〉LED強光傷眼 醫生：調低色溫、亮度

2016-09-17

〔記者黃鐘山／台中報導〕全球各先進城市紛紛耗費鉅資汰換水銀路燈改裝ＬＥＤ路燈，認為水銀燈有耗電量大等諸多缺點，ＬＥＤ燈則節能環保；不過也有專家指出，ＬＥＤ燈集中能量在窄波段發光，超高光強度會讓眼睛不適，此獲美國醫生協會贊同，建議路燈色溫調低點，亮度調暗一點。

建設局指出，水銀路燈有耗電量大、產品壽命短、需要頻繁維修等缺點，加上含有汞等有毒金屬物質，萬一有撞擊破裂情形，就可能污染環境；而ＬＥＤ路燈具有低耗能、高效率等優點，雖然一開始的安裝費用較高，但可省下大量電費與頻繁的維修或換裝費用。

但也有不少專家說，太陽以近似黑體輻射的發光方式展現光線，光源面積大、分布四散；ＬＥＤ燈以高效率集中能量在窄波段發光，光源面積小、分布較集中，作照明用途時會刺眼，並不符合人類演化的身體基因。

美國醫生協會（ＡＭＡ）曾針對路燈發出正式聲明說，ＬＥＤ路燈若太白太亮，民眾可能在開車時因眩光而增加出車禍機率，建議路燈色溫小於三○○○Ｋ（Kelvin，色溫計量單位），只有太陽光一半，確保光線柔和，避免影響駕駛人視線準確度及安全。

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