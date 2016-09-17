〈中部〉節能減碳變光害 LED路燈惹怨
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市全面改裝九萬七千多盞節能型ＬＥＤ路燈，但民眾反映照進屋內燈光太強難以入眠，或抱怨晚上散步還得戴太陽眼鏡遮蔽強光，許多民代都接獲民眾陳情路燈太亮影響作息，農民也擔心影響農作物生長。市府建設局回應，可調整照射角度或加裝燈罩，逐一改善。
台中市獲經濟部核定補助近七億五千萬元，將九萬七千多盞水銀路燈全數汰換為ＬＥＤ路燈，每年可減少排放四萬五千多公噸二氧化碳，市府建設局已陸續完成換裝，居民明顯感受戶外夜間變亮，視線良好，可消除陰暗死角。
不過，路燈太亮的問題也開始浮現。民眾紛紛向民代反映，路燈強光直射入他們的房間，睡眠品質變差；中老年人晚上散步時，ＬＥＤ燈的強烈光線對眼睛構成強烈刺激，只好戴上太陽眼鏡遮光，直嗆破壞散步好心情。
市議員張玉嬿指出，農民也陳情路燈太亮直照農作物，日也照、暝也照，恐怕干擾植物生長週期。路燈太亮，這次的中秋假期颱風過後雖可賞月，可是在住宅外面烤肉時，月亮、樹和雲都失去層次，眼睛分不出真實，充斥光影和光害。
張玉嬿又說，建設局改裝ＬＥＤ路燈分成八大工區，雖可有效達到節能減碳的功效。但在很多情況下，某些路燈太亮擾民。據了解，各大工區都已接獲二百件以上的陳情案，建設局應因地制宜，隨地區、居民的需求調整亮度。
建設局表示，ＬＥＤ節能路燈從六十幾瓦到一百多瓦，依市區道路相關照明規範施作，巷弄道路和主要道路各有不同。由於剛裝設不久，民眾需要一段適應期，相信最終將肯定新路燈有助減少光污染，防止眩光散射。
建設局強調，接獲反映路燈太亮，會隨同里長派員前往會勘，可調整照射角度或加裝燈罩，避免直接照進屋內，甚至必要時改裝鈉光燈。不過，也有角度轉向或加罩後，卻又被不同民眾反對而改回，一切仍須視實際狀況再進一步評估。
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