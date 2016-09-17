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〈中部〉鹿港洋厝出總鋪師 辦桌產業盛

2016-09-17

〔記者張聰秋／鹿港報導〕「總鋪師」的辦桌文化是帶動彰化縣鹿港鎮洋厝社區經濟發展的重點產業，為了持續發揚光大，洋厝社區發展協會昨天舉辦「飄香傳千里」活動，請來經驗老道的總鋪師現場烹煮佳餚，一道道熱騰騰香噴噴的美食上桌，讓人食指大動，應邀出席的縣長魏明谷也讚不絕口。

活動配合中央農村再生計畫政策，找回農村產業特色，社區希望藉此讓更多人認識洋厝總鋪師辦桌的傳統飲食文化，食材挑選特別使用在地農產，包括稻米、蔬果、魚類，並由總鋪師秀廚藝，還有社區團隊表演，原汁原味呈現古早辦桌氛圍。

洋厝社區理事長黃文欽指出，洋厝社區早期是一個農業聚落，農民生活辛苦，因此衍生總鋪師這個行業，社區中有多位知名辦桌總鋪師，還有從辦桌延伸出來的水腳、端菜工及周邊產業，如場地佈置、搭布帆、碗盤出租、舞台音響出租等，飲食產業發展興盛。

鹿港鎮長黃振彥說，洋厝社區辦桌文化有名又盛行，辦桌名菜鴨肉米糕、白菜滷流傳已久，辦桌更是台灣最富有人情味的草根文化。

魏明谷表示，這次應邀前來，聞到美食香、看到社區好的公園與環境、感受宴客的熱情，都是社區居民長期用心努力經營的成果。

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  • 經驗老道的總鋪師現場烹煮佳餚，香味四溢。（記者張聰秋攝）

    經驗老道的總鋪師現場烹煮佳餚，香味四溢。（記者張聰秋攝）

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