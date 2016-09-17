〈中部〉福井食堂鐵道文物館 日客愛朝聖

2016-09-17

〔記者顏宏駿／社頭報導〕彰化縣社頭鄉「福井食堂」老闆陳朝強是個標準的鐵道迷，店內收藏上萬件鐵道文物，五年前有日本電視節目前來採訪，自此日本遊客不斷，昨天日本新幹線鐵道員小林直樹也利用假期來訪。他說，六年前為雜誌社寫專文而來，老闆的待客之道，讓他印象深刻，早就想再來一次。

小林直樹曾在「東日本鐵道雜誌社」當編輯撰文，對日本的鐵道系統和文物知之甚詳，但日本戰後現代化，許多鐵道文物都散失，非常可惜。反觀台灣的鐵道文物，因民間熱心人士收藏，因此保留下來。

他說，上次來訪時，老闆陳朝強放下手邊工作陪他，讓他一睹許多珍貴的台鐵文物。

他表示，台鐵的鐵道系統承襲自日本，許多日本鐵道迷不知道的問題，往往來到台灣就可找到答案，而「福井鐵道文物館」收藏豐富，連早年火車的行車記錄簿都非常完整，「真是鐵道寶庫」。

陳朝強則說，幾乎每個禮拜都會有日本客人前來參觀，有時一整團，有時只有一人，而且日本客人一定會要求到二樓的鐵道文物館看看，以前沒有LINE或GOOLE翻譯，經常「雞同鴨講」，現在日本的LINE可以即時翻成中文，可以透過GOOLE翻譯成日文，溝通無障礙，而日本鐵道迷前來，往往可以替他解惑，他說，「我非常歡迎日本人前來，大家教學相長」。