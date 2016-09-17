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馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
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〈中部〉風過遊客來 南投景點車潮爆量

2016-09-17

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕中秋連假第二天，颱風遠颺陽光露臉，南投縣內各風景區終於出現遊客潮，與前日中秋節的冷清相較，有如天壤之別，像仁愛鄉清境農場的青青草原，昨湧進近六千名遊客，是前日八百多人的八倍，溪頭、日月潭車潮多到停車場一位難求。

中秋四天連假的第一天，碰到莫蘭蒂颱風來攪局，南投縣各風景區原寄望這個假期帶來人潮和錢潮，但前日因有風有雨，各風景區幾乎都是遊客稀稀落落。尤其前日莫蘭蒂剛走，又發布馬勒卡颱風警報，有業者大嘆「老天不幫忙」。

昨日天氣放晴，出遊的人大增，南投縣濁水溪線的集集、車埕火車站、溪頭、杉林溪等景點，以及烏溪線的日月潭、九族文化村、泰雅渡假村、清境農場等地，都是遊客眾多，溪頭與日月潭在上午十時半左右，停車場就全部客滿。

鹿谷鄉的溪頭、妖怪村和仁愛鄉的清境農場，昨日都湧進五、六千名遊客，其中清境農場的青青草原入園人數，前日才八百多人，昨日則近六千人。另外仁愛鄉的泰雅渡假村前日約有四百多名遊客，昨日則有二千名遊客入園，是前日遊客數的五倍，由於該園區打出中午前入園免門票，因此該園區停車場也在中午前就全部客滿。

今、明兩天還是中秋連假，雖不知馬勒卡颱風對南投縣有無影響，但南投縣警局交通隊昨已啟動秋節交管措施—「停車場預警」機制，在風景區的停車場停滿時，由警方重型機車隊員協助引導車輛，到其他尚有車位的停車場。

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  • 南投縣警局交通隊重型機車隊待命，準備隨時排除交通狀況。（記者謝介裕攝）

    南投縣警局交通隊重型機車隊待命，準備隨時排除交通狀況。（記者謝介裕攝）

  • 泰雅渡假村遊樂區打出中午前入園免費，停車場很快就客滿。（泰雅渡假村提供）

    泰雅渡假村遊樂區打出中午前入園免費，停車場很快就客滿。（泰雅渡假村提供）

  • 颱風遠颺陽光露臉，南投各景點遊客湧現。（記者謝介裕攝）

    颱風遠颺陽光露臉，南投各景點遊客湧現。（記者謝介裕攝）

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