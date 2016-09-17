〈中部〉忠和村民反納骨塔 說明會流會
2016-09-17
〔記者林宜樟／水上報導〕富貴山庄公司今年五月向嘉義縣政府提出計畫在水上鄉忠和村興建「富貴山莊」納骨塔，遭到居民反對，昨天業者召開說明會，約兩百多位民眾到場，並拿著抗議布條高喊「我們不要納骨塔！」說明會開不到十分鐘，民眾集體離席抗議，業者強調此案依法申請，有誠意回饋地方，會繼續與居民溝通。
說明會在忠和村社區活動中心舉行，水上鄉長劉敬祥及多位地方民代到場關心，但說明會才進行講解基地位置時，部分民眾高喊抗議「不想聽了！」隨即離席，其餘民眾也紛紛離場，說明會流會。
劉敬祥說，納骨塔興建案主管機關是縣府，雖然依照殯葬管理條例，並未規定業者要開說明會，但公所要求召開說明會，納骨塔會影響居民安寧，公所態度與鄉親一致持反對立場。忠和村長張順興也持反對立場。
水上鄉代會副主席賴振亮、鄉代簡瑞峰說，大多數村民都不知道此興建案，目前已有兩百多人連署反對，納骨塔帶來的喪葬人潮、車輛會影響交通，也會影響地價，他堅決反對設立納骨塔。
富貴山庄經理王藝臻解釋，納骨塔興建地點位於增光寺再繞進數百公尺的小路內，並非在縣道一六五線嘉白公路旁，且非高塔，是一棟三層樓建築，對景觀及居民生活影響不大，公司有誠意提出回饋方案及僱用在地居民等敦親睦鄰措施，會再繼續溝通。
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