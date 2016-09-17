〈中部〉貨轉中心市地重劃案 嘉義縣市施工恐難同步
〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕「嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃案」經嘉義縣、市政府合作向內政部提案獲核復同意辦理，上月，兩縣市政府同步公告實施細部計畫，對於同時進行規劃設計，兩縣市政府達成初步共識，但在後續施工部分仍待討論。
同時規劃設計 縣市政府有共識
市地政處副處長張婉芬說，市府已與縣府開過一次會，對於兩縣市一起規劃設計有初步共識，然當時出席的縣府官員回應表示「尚待與縣長張花冠討論確定」，另市府將於本月二十三日在市政中心大樓八樓召開土地所有權人說明會。縣地政處長林聰利說，縣府態度是「一起開發」非「共同開發」，各項工程各自進行，財務獨立，會再與市府在施工設計和時程上協調討論。
縣府︰一起開發非共同 財務獨立
據了解，此案相關開發經費，嘉市部分由市府編列市地重劃基金預算，開發經費約兩億五千餘萬元，在嘉縣部分的開發經費約六億九千萬元，由縣府平均地權基金支應。
市都市發展處代理處長黃世賢說，貨轉中心市地重劃案的主計畫，是在民國六十六年，嘉義縣、市尚未分治時發布實施的「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」，範圍跨及嘉義市、嘉義縣太保市，土地總面積三十九．二三公頃，其中嘉義市十．八九公頃、嘉義縣二十八．三三公頃。
他表示，計畫區域的嘉市地勢高、嘉縣較低，縣、市如能同時設計、施工，道路排水系統就能一次規劃施作，也能節省工程費用，開發後可增加物流轉運、倉儲及批發功能。
市議員鄭光宏說，嘉市土地取得、經費沒太大問題，主要看嘉縣規劃進度，如果縣、市合作開發還要「卡」很久，他建議由嘉市先作業開發，之後再與嘉縣的工程銜接。縣議員林緗亭認為，縣市共存共榮，應規劃完整再來進行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
彰化縣社頭鄉「福井食堂」老闆陳朝強是個標準的鐵道迷，店內收藏上萬件鐵道文物，五年前有日本電視節目前來採訪，自此日本遊客不斷，昨天日本新幹線鐵…
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 郭總談鋒仔 他在就有安定感
- 台東天空再現火燒雲
- 商用不動產轉買為租 商圈價下修 租賃熱度增
- 林口家樂福生活圈 機能漸完善 移居人口增
- 30轟差一步 林智勝掛傷號
- 日自衛隊將聯手美軍巡弋南海
- 她遭下藥白嫖 靠這款App揪狼
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化
- 二二八基金會 內定薛化元接掌
- 創業天使計畫 10億額度見底
- 異色童話館 桃太郎
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 柯有倫MAN穿紗裙當叫賣哥
- 台灣「鋒」雲人物 國慶大典領唱國歌
- 炸彈客攻擊巴基斯坦清真寺 28死數十傷
- 壽險大咖西進 逾半慘虧
- 少棒發源地遭埋／家毀了 紅葉村人淚崩
- 葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道
- 北極海冰覆蓋面積 創次低紀錄
- 機車被壓在轎車底下 女騎士命危
- 統戰色彩濃厚...華府抗日戰史論壇 郝伯村父子將出席
- 經濟壓力沉重 大潤發員工自轟命危
- 暖身‧忌口‧放心飲 改善婦女生理痛
- 搶食銀髮商機 全齡退休宅 房市新亮點
- 芳香日日 林南街19號
- 取消美軍基地填海 沖繩縣府敗訴
- 感覺紀事簿 大海的禮物
- 小嫻放生老公 拉林宥嘉私奔
- 巨人幫一把 小熊稱霸國聯中區
- 歐股下跌 收在6週低點
- iPhone 7開賣 送機票、Apple Watch搶客
- 張芸京女人味狂噴 被嫌太娘
- 無水斷電又缺油 小琉球撐過50小時
- 異想區 頓悟
- 小天后急獵郎 泰勒絲倒追柴克
- 馬勒卡逼近 水利署籲民眾適度儲水備用
- 颱風又來 蘭嶼人無奈說習慣了
標題：〈中部〉貨轉中心市地重劃案 嘉義縣市施工恐難同步
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email