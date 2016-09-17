〈中部〉貨轉中心市地重劃案 嘉義縣市施工恐難同步

2016-09-17

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕「嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃案」經嘉義縣、市政府合作向內政部提案獲核復同意辦理，上月，兩縣市政府同步公告實施細部計畫，對於同時進行規劃設計，兩縣市政府達成初步共識，但在後續施工部分仍待討論。

同時規劃設計 縣市政府有共識

市地政處副處長張婉芬說，市府已與縣府開過一次會，對於兩縣市一起規劃設計有初步共識，然當時出席的縣府官員回應表示「尚待與縣長張花冠討論確定」，另市府將於本月二十三日在市政中心大樓八樓召開土地所有權人說明會。縣地政處長林聰利說，縣府態度是「一起開發」非「共同開發」，各項工程各自進行，財務獨立，會再與市府在施工設計和時程上協調討論。

縣府︰一起開發非共同 財務獨立

據了解，此案相關開發經費，嘉市部分由市府編列市地重劃基金預算，開發經費約兩億五千餘萬元，在嘉縣部分的開發經費約六億九千萬元，由縣府平均地權基金支應。

市都市發展處代理處長黃世賢說，貨轉中心市地重劃案的主計畫，是在民國六十六年，嘉義縣、市尚未分治時發布實施的「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」，範圍跨及嘉義市、嘉義縣太保市，土地總面積三十九．二三公頃，其中嘉義市十．八九公頃、嘉義縣二十八．三三公頃。

他表示，計畫區域的嘉市地勢高、嘉縣較低，縣、市如能同時設計、施工，道路排水系統就能一次規劃施作，也能節省工程費用，開發後可增加物流轉運、倉儲及批發功能。

市議員鄭光宏說，嘉市土地取得、經費沒太大問題，主要看嘉縣規劃進度，如果縣、市合作開發還要「卡」很久，他建議由嘉市先作業開發，之後再與嘉縣的工程銜接。縣議員林緗亭認為，縣市共存共榮，應規劃完整再來進行。